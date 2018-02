Většina Brňanů chce nádraží v centru, ukázal průzkum zadaný městem

Výzkum týkající se polohy nádraží si zpracoval také Svaz cestujících ve veřejné dopravě (SCVD). Tazatelé ve vlacích oslovili 644 dojíždějících do Brna starších 15 let. Z průzkumu vyplynulo, že téměř 78 dává přednost tomu, aby nové hlavní nádraží bylo Pod Petrovem, tedy blízko současné polohy. Deset procent by chtělo odsun nádraží do polohy k řece - do míst dnešního dolního nádraží. Zbytku je to lhostejné. Z výzkumu však není zřejmé, do jaké míry byli dotazováni informováni o výhodách a nevýhodách nádraží v té či oné poloze.

SCVD je spolek, který vznikl v roce 2010 a je členem Evropského svazu cestujících. Jeho snahou je hájit právo cestujících na kvalitní, spolehlivou a bezpečnou veřejnou dopravu, vyjadřuje se k řadě odborných, především železničních témat.