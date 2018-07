Na výrobě obrněnců pro armádu se mohou podílet i české regionální firmy

Pro některé společnosti je to opakovaná zkušenost, pro jiné premiéra. Všechny ale setkání s manažery firmy General Dynamics European Land Systems (GDELS), která se v minulých dnech uskutečnila ve Starém Městě ve Zlínském kraji, Pardubicích a v Novém Jičíně v Moravskoslezském kraji, vnímají jako významnou příležitost.

Společnost, která dodává obrněné vozy do několika evropských armád včetně české, si totiž začala vybírat firmy, jež by zapojila do další velké zakázky. Tentokrát jde o potenciální projekt za padesát miliard korun (více čtěte v článku Největší nákup v historii státu. Armáda nakoupí nové bojové vozy pěchoty).

„Před jedenácti lety nám spolupráce na výrobě pandurů pro českou armádu přinesla řádově stovky milionů korun. Teď se bavíme o miliardách,“ prohlásil Jakub Gabriel, ředitel firmy Ray Service ve Starém Městě.

Právě tato firma, která vznikla před čtvrt stoletím jako rodinná společnost, uspěla u GDELS už před jedenácti lety. Americký výrobce tehdy vyhrál zakázku na dodávku 107 obrněných transportérů Pandur pro českou armádu.

Staroměstská společnost do vozů vyrobila kabelové svazky a řídicí boxy. Různé součástky, technologie a vybavení tehdy dodalo nebo se na nich podílelo na padesát českých firem. GDELS mezi ně rozdělila zhruba 18 miliard korun.

Práce pro firmy za desítky až stovky milionů korun

Stejnou cestou chce jít i tentokrát. „Je to český projekt, proto hledáme partnery v České republice. Nejde o pouhý marketing, ale skutečné zakázky,“ vysvětlil Martin Reischer, výkonný ředitel General Dynamics.

„Tady jsme proto, že máme dobré zkušenosti s místními firmami, proto hledáme další,“ upřesnil.

O spolupráci proto kromě Ray Service usiluje třeba uherskohradišťská firma Mesit Holding, přerovská Meopta nebo Alucast Tupesy.

Pokud by se na výrobě tanků skutečně podílely, přineslo by jim to desítky až stovky milionů korun. Také by získaly zkušenosti s velkými mezinárodními zakázkami i jistotu v podobě dlouhodobého servisu.

Do obrněných transportérů Pandur už Mesit vyrobil rádia, tupeská společnost dodala hliníkové odlitky, Meopta optické systémy.

O zakázku se zřejmě budou ucházet i další tři výrobci

Ray Service, který vyrábí komponenty pro letecký, obranný i automobilový průmysl, začal po předchozí zkušenosti spolupracovat i s výrobním závodem americké firmy ve Švýcarsku a Španělsku.

Zakázky pak tato společnost přinesla i dalším regionálním firmám. Sama vyvinula světla do nového modelu obrněného vozidla ASCOD, s kterým se chce GDELS přihlásit do armádního tenderu.

Šanci vyhrát má i proto, že spolupracující dodavatele hledá v Česku a finance, které za zakázku získá, pomohou českým, a ne zahraničním firmám.

„Každá zakázka, která dá našim lidem práci, je dobrá. Z evropského pohledu je to významný projekt a naši zákazníci to samozřejmě berou v potaz,“ upozornil obchodní ředitel firmy Alucast Marek Krejčíř, která zaměstnává 120 lidí.

Jestli ministerstvo obrany stihne tendr vyhlásit ještě letos, není jisté. Americká firma má další tři konkurenty, kteří se o zakázku budou pravděpodobně ucházet.