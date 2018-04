Roky tu zela obří díra, teď by na louce v Liberci mohly vyrůst stovky bytů

Jen výkop stál sto milionů korun, pak se ale práce zastavily, vláda odmítla projekt platit. Obří díra s torzem centra pak při silnici na Jablonec strašila dlouhých sedmnáct let. V roce 2014 ji nechal zasypat nový vlastník pozemků, podnikatel Jaromír Johann.

Právě s ním se teď spojilo město Liberec a stavební firma S Group, aby společně uvedly v život záměr nazvaný Zelené terasy. Jak město, tak S Group totiž vlastní sousední pozemky, které jsou rovněž určené pro městské bydlení.

„Mělo by jít o společnou výstavbu osmi stovek bytů, ne však žádné šedé obří sídliště. Domy by měly být různých velikostí, maximálně do pěti pater. Nám, jako městu, by tam měla patřit asi stovka bytů. To považuji za velmi významné s ohledem na to, jaká je v Liberci po bytech poptávka,“ řekl náměstek primátora Jan Korytář.

Obyvatelé sousedního sídliště Kunratická se tak nemusí obávat, že kousek od nich vyroste na prázdných pozemcích průmyslová zóna.

„Je to ideální místo pro rodinné vilky, dvojdomky nebo malé činžáky. Jde o velmi cennou lokalitu v blízkosti lesa, kam po celý den svítí slunce. Navíc je hned u silnice na Jablonec,“ uvedl Johann, který v místě vlastní tři hektary.

Město počítá i se školkou nebo domem pro seniory

Všichni tři majitelé pozemků teď mezi sebou uzavřou memorandum o spolupráci.

„Říkáme tím, že celou plochu, která má dohromady přes sto tisíc metrů čtverečních, budeme řešit v jednotném urbanistickém celku, aby si každý z vlastníků pozemků nestavěl bez ohledu na sousední pozemky, co chce,“ zmínila náměstkyně primátora Karolína Hrbková.

Podle ní plán počítá i s výstavbou mateřské školy, domem s pečovatelskou službou a domem pro seniory.

„Podpis memoranda ale neznamená, že se začne hned stavět. Jsme na samém začátku. Je to zatím jen projev dobré vůle všech tří stran se o tom bavit,“ dodal Korytář. Nejdřív se tak do země kopne v roce 2020.