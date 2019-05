Ostrava opraví porubský Oblouk a plánuje zvýšit nájemné v bytech

Ne všichni zastupitelé souhlasili. Kritizovali odkup bytů, vysokou cenu i příliš dlouhou návratnost investice. „Nemyslím, že město má kupovat byty od společnosti, která vydělává na nájmu, ale nechá dům chátrat,“ řekl například zastupitel Tomáš Raždík (SPD), podle něhož potrvá návratnost desítky let.

Důvod koupě vysvětlila už v minulých dnech starostka obvodu Lucie Baránková (ANO): „Jde o vstupní bránu do Poruby a její symbol. Oblouk je zřejmě nejznámější stavba socialistického realismu v Česku. Je to navíc památka, která už potřebuje větší opravu. Sestává ze tří domů, které patří třem vlastníkům, včetně obvodu. Pokud se nám podaří byty majetkově scelit, můžeme přistoupit k rekonstrukci, celou lokalitu pozvednout a vrátit jí původní funkčnost i význam.“

Stejně argumentovala před hlasováním o úvěru náměstkyně primátora i radní Poruby Zuzana Bajgarová (ANO). Podle mínění Raždíka by však měl obvod přimět firmu Residomo k tomu, aby památkově chráněný dům opravila.

„Vadí mi i to, že znalecký odhad ceny nemovitosti se pohybuje od 108 do 131 milionů korun a město chce byty koupit za nejvyšší cenu. Průměrná částka milion za byt a milion za opravy, když jsou tam i jedno a dvoupokojové byty, mi přijde přemrštěná,“ trvá na svém Raždík.

Bajgarová, která byla už v minulém volebním období ve vedení Poruby, tvrdí, že se snažili Residomo přimět k rekonstrukci Oblouku, ale marně. „Společnost opravuje havarijní stavy, například zatékající střechu, celková rekonstrukce domu bohužel není její prioritou. Pro nás ano, proto jsme požádali o odkup. Trvalo delší dobu, než s prodejem souhlasila centrála,“ líčí Bajgarová.

To potvrdila MF DNES i mluvčí firmy Residomo Kateřina Piechowicz. „Vlastníme asi 43 tisíc bytů a nechceme je prodat. V případě Oblouku jsme vyhověli Porubě, protože nyní skutečně není naší prioritou oprava fasády nebo výměna střechy, když to nemá vliv na funkčnost bytů,“ uvedla s tím, že přednost dávají zvyšování kvality bytů.

„Letos investujeme do rekonstrukcí domů rekordní sumu 1,3 miliardy. Jen v Porubě, kde vlastníme 6 600 bytů, půjde například do zateplení, oprav střech, balkonů či rozvodů tepla mimořádně 75 milionů korun nad rámec běžné údržby a oprav volných bytů. I v memorandu k chystané kupní smlouvě na Oblouk se zavážeme k opravám ve shodě s obvodem, kterému patří přes 800 bytů,“ dodala Piechowicz.

Primátor: Nájmy se musí zvýšit

Bajgarová upřesnila, že průměrná cena koupě i oprav Oblouku vychází asi 1,5 milionu korun na byt. „Koupíme jich 128, ale další jsou naše, takže opravy se dotknou celkem 200 bytů. Nebudeme opravovat vnitřky, ale vše vně bytů, tedy plášť, okna, střechu, stoupačky. Jeden z domů, ten s věžičkou, zůstane ve vlastnictví bytového družstva, které na opravy přispěje,“ uvedla.

Investice se podle ní vrátí obvodu do dvaceti let. Většinu úvěru chce splatit z nájemného. „Nám zatím platí nájemci v Oblouku průměrně 50 korun za metr čtvereční, firmě 90 korun. Po rekonstrukci domu chceme nájemné zvýšit a sjednotit, ale ne skokově,“ nastínila Bajgarová. O nutnosti zvýšit nájmy v obecních bytech hovořil i primátor města Tomáš Macura (ANO). „Ostrava má nejnižší nájmy, průměr vychází na 52 korun za metr čtvereční. To nestačí ani na opravy,“ zmínil.

Bajgarová dodala, že v Ostravě začíná nájemné na 28 korunách za metr čtvereční. Kritéria pro sociální byty přitom stanoví 61 korun.

Macura řekl, že město s obvody už hledá cesty, jak nájmy zvýšit. Některým smlouvám může město přidat inflační doložku, některým ale jen po dohodě. Příklad takové dohody popsal radní města i Moravské Ostravy a Přívozu David Witosz (Piráti). „Nájemníkům domu v Přívoze, kde si topí v kamnech, jsme nabídli rekonstrukci včetně plynové kotelny. Všichni souhlasí a rádi si za lepší bydlení připlatí,“ uvedl.