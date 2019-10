Poruba koupila klenot české sorely. Za 128 bytů v Oblouku dala 129 milionů

„Souhlasili jsme jen proto, že nás zaujala myšlenka scelení objektu a revitalizace lokality, se kterou za námi přišlo vedení radnice,“ vysvětlil ředitel Residoma Jan Rafaj.

Podle starostky Poruby Lucie Baránkové Vilamové je nákup bytů pro obvod důležitou investicí. „Oblouk je brána do Poruby a symbol obvodu. Pokud se nám podaří byty majetkově scelit, můžeme pokračovat v rekonstrukci domu, celou lokalitu pozvednout a vrátit jí původní funkčnost a význam,“ uvedla.



Oblouk se skládá ze tří bytových domů s prostory pro obchod a služby. Dům s jedním vchodem a věžičkou patří družstvu nájemníků.

Celý další vchod patřil společnosti Residomo, tak jako polovina největšího domu s deseti vchody, jehož druhá polovina se 73 byty patřila Porubě. Nyní už vlastní oba dva domy s celkem 11 vchody a 201 byty výhradně městský obvod.

Obyvatelé bytů, které dřív patřily OKD, nyní Residomu, jsou vesměs rádi, že je převzal obvod. Bývalí nájemníci litují, že se tak nestalo dřív.

„Před třemi lety jsem se z Oblouku musel vystěhovat. Nechtěl jsem opustit krásný třípokojový byt. Ale když mi zemřela žena, nemohl jsem firmě platit skoro 12 tisíc měsíčně. Ve stejných bytech, které patří Porubě, platili tehdy lidé o tři až pět tisíc méně. To bych dal,“ líčí muž, který nechce zveřejnit jméno.

Muž by si ale nepomohl, kdyby čekal na odkup bytů radnicí. Ta nájemné v Oblouku nesníží. Teď ho zachová a za pár let někomu naopak zvýší, protože opravy, jež skončí roku 2022, podle ní zkvalitní bydlení.

Poruba si vzala úvěr 300 milionů korun určený na koupi bytů, rekonstrukci domu, úpravy okolí a částečně i na financování stavby Komunitního domu pro seniory v Dělnické ulici. Téměř vše by nakonec měli zaplatit nájemníci Oblouku.

„Úvěr je koncipován tak, že převážná část se bude splácet z výnosů Oblouku. Díky tomu nebudeme muset omezit další připravené strategické projekty,“ sdělila starostka.

Zástupci opozice odkup kritizují

Mnozí opoziční politici mají však k odkupu velké výhrady. „Souhlasíme s rozšiřováním bytového fondu města. Ale nelíbí se nám odkup hornických bytů, které měly zůstat majetkem státu nebo je měli přednostně získat nájemníci,“ říká zastupitel města Martin Juroška (KSČM).



„Poruba před šesti lety za starosty Lumíra Palyzy prodala 1 189 bytů, každý za několik set tisíc. Utržila 450 milionů. Místo aby za to pořídila dostupné bydlení pro lidi, investovala peníze jinak, a teď kupuje od soukromníka byty průměrně za milion,“ řekl zastupitel města Lukáš Semerák (Ostravak).

„Jelikož dům potřebuje opravy, byty jsou drahé, navíc téměř všechny obsazené a většina za nájmy vyšší než tržní. Jejich koupí obvod nic nezíská, akorát se zadluží,“ tvrdí Semerák.

Podobně to vnímají i opoziční zastupitelé Poruby. „Místo aby radní přiměli firmu k opravě nebo dohodli rozumnou cenu, přistoupí na horní hranici znaleckého odhadu, který loni činil 108 až 132 milionů,“ uvedl Martin Drastich (Ostravak).

„Obvod se zadlužil na 20 let, ale nebude to mít žádný přínos pro jeho obyvatele a sníží to možnost jiných investic. Výnosy z Oblouku nebudou na splácení úvěru stačit. Povede to ke zdražení nájmů ve všech obecních bytech,“ míní porubský zastupitel Michal Šíma (ČSSD).

Podle zástupců prodejce i kupce je to naopak velmi dobrá investice. „V Porubě byt za milion nekoupíte a hodnota domu poroste. Kdybychom ho prodali komerčně, dostali bychom mnohem víc,“ řekl Rafaj.