Kritizovaná šéfka nemocnice v Náchodě povýší, rada souhlasila bez výhrad

Rok a půl dlouhá bitva o setrvání Ivany Urešové v čele náchodské nemocnice tím skončila. Je sice jisté, že ředitelka svou funkci opouští, avšak zároveň je zřejmé, že dlouhý boj končí vítězstvím nejen jejích obhájců, ale i samotné šéfky nemocnice.

Vedení kraje nejenže nikdy nepoužilo slovo „odvolání“, což požadovali kritici, ale naopak ředitelku k 1. únoru příštího roku povýšilo na novou předsedkyni představenstva Zdravotnického holdingu.

Krajští radní jsou v roli komparsu: novou úlohu Urešové bez výhrad akceptovali a navrch se zavázali, že do výběru a jmenování nového ředitele Oblastní nemocnice Náchod nebudou jakýmkoli způsobem zasahovat. Tuto pravomoc jednomyslně svěřili náměstkovi hejtmana Aleši Cabicarovi (TOP 09), který o ředitelce mluví jako o jedné z nejosvědčenějších manažerek v Královéhradeckém kraji.

„Není na škodu občas si osvěžit mýtné kameny mezi jednotlivými gescemi. Jestliže mám mít za něco zodpovědnost, musím mít i pravomoc,“ říká Cabicar o své roli bezvýhradného výběrce nového šéfa náchodské nemocnice.

„Jsem rád, že kolegové radní tu informaci přijali za svou,“ tvrdí náměstek Cabicar.

Že pondělní bod rady týkající se ředitelky byl v režii Cabicara, potvrzuje i hejtman Jiří Štěpán (ČSSD): „Pan náměstek přišel s návrhem, který byl akceptován. Paní Urešová bude působit na holdingu a rada to vzala na vědomí. Já jsem ten návrh nepředkládal, to pan náměstek předložil svůj.“

Tímto krokem prý hejtman považuje situaci za vyřešenou. Již dříve se v podobném duchu vyjádřili rovněž Východočeši s lidovci, ani oni se nechtěli plést do gesce koaličního partnera.

Birke: Povýšení ředitelky je nepochopitelné

S tvrzením o vyřešené situaci však nesouhlasí hejtmanův stranický kolega a starosta Náchoda Jan Birke, jenž krajskou radu s žádostí o odvolání Urešové oslovil v srpnu.

„Snažil jsem se coby politik pomoci, co jsem mohl, věnoval jsem nemocnici mnoho času, úsilí, i dobrých nápadů. Výsledkem je nepochopitelné povýšení paní ředitelky do vedení celého zdravotnického holdingu,“ nevěřícně konstatuje Birke. Údajně ho o pomoc kromě nespokojených pacientů žádali i lékaři a zdravotnický personál.

„Všichni chceme v čekárnách a ordinacích potkávat usměvavé sestřičky a spokojené lékaře, kteří nám mohou nabídnout empatickým přístupem tu nejlepší péči ve chvílích, kdy to my sami nebo naši blízcí nejvíce potřebujeme. Aby jich v naší nové nemocnici byl dostatek, aby nebyli přepracovaní, uštvaní, frustrovaní. Tady je ta alfa a omega našeho zdravotnictví – lidský přístup. To je opravdu velká zodpovědnost a vyžaduje nejen zdatného ekonoma, ale především empatického manažera,“ shrnuje Birke důvody, proč vítá konec Ivany Urešové v čele nemocnice a nese nelibě její povýšení.

Diplomaticky se vyjadřuje první náměstek hejtmana Martin Červíček (ODS), který po změně ve vedení nemocnice volá už celý rok.

„Pro mne je zásadní rozhodnutí o ukončení působení paní Ivany Urešové k 31. lednu 2020 na postu ředitelky nemocnice Náchod a také informace, že termín pro ukončení výběru jejího nástupce byl stanoven k 1. listopadu 2019. Beru na vědomí též snahu náměstka pro zdravotnictví Aleše Cabicara využít odbornost paní Urešové ve zdravotnickém holdingu, svůj názor však bude muset prosadit také na dozorčí radě holdingu,“ upozorňuje náměstek a současně senátor.

Kdo bude novým ředitelem, se ukáže do konce října

Podle Cabicara ve prospěch nové předsedkyně holdingu hovoří klady: „I přes určité počáteční nesrovnalosti v komunikaci se situace stabilizovala a od roku 2017 paní Urešová vyřešila i nejsložitější otázku zdravotnictví, tedy personální a ekonomickou. Logicky z toho vyplývá, že pro mě je jednou z nejlépe osvědčených manažerek v kraji.“

Cabicar hodlá v následujících třech týdnech iniciovat tiskovou konferenci, na které manažerský přínos ředitelky zhodnotí.

Ekonomické kvality Urešové zmiňuje i hejtman: „Ty zpochybňovány nebyly. Určitým stínem na tváří byla jen otázka komunikace v rámci nemocnice nebo ve vztahu nemocnic Náchod a Rychnov. Myslím ale, že nyní je to vyřešeno a že je potřeba dívat se do budoucnosti.“

Budoucnost nového vedení náchodské nemocnice by měla být jistá do 30. října. Do té doby by Cabicar měl oznámit jméno ředitelského favorita. „Samozřejmě vedu nějaká jednání, orientuji se v tom a kolegům předložím jméno, které z tohoto předkola diskusí vyplyne. V úvahu nyní připadají dvě, maximálně tři,“ dodává náměstek.

Pod krajský zdravotnický holding spadají nemocnice v Jičíně, Trutnově, Náchodě a ve Dvoře Králové nad Labem. Řídí ho sedmičlenné představenstvo, jehož členy jsou i čtyři ředitelé nemocnic. Dozorčí rada holdingu, která volí i odvolává členy představenstva, je šestičlenná a v jejím čele stojí Cabicar.