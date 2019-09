Starosta Birke žádá radní, ať odvolají ředitelku špitálu v Náchodě

Na pořádně rozkývané židli nyní sedí v ředitelně náchodské nemocnice Ivana Urešová. Vrcholová manažerka má za sebou angažmá v čele nemocnic ve Vysokém Mýtě či Pardubicích. Do Náchoda přišla v roce 2017 a podařilo se jí výrazně zlepšit hospodaření nemocnice. Jenže si proti sobě poštvala řadu lékařů i zdravotníků.

Vloni na jaře proti ní vznikla petice zaměstnanců, na konci roku nemocnicí otřásaly protesty proti lékařskému náměstkovi Pavlu Svobodovi, kterého si Urešová přivedla z pardubické záchranky. Ředitelka se tehdy nabídla, že k prvnímu lednu skončí, pokud jí krajská rada nevyjádří podporu.

Přestože se radní k jejímu dopisu oficiálně nevyjádřili, v čele nemocnice zůstala.

Teď to však vypadá, že o jejím osudu bude rada kraje znovu jednat. Po jejím odvolání volají dva vlivní členové největších koaličních stran – starosta Náchoda Jan Birke (ČSSD) a první náměstek hejtmana Martin Červíček (ODS).

Zatímco Červíček žádá změnu v čele náchodské nemocnice již více než rok, u Birkeho jde o obrat o 180 stupňů. Ještě na přelomu roku se Ivany Urešové zastával, na jaře s ní v honosném sále náchodské radnice slavnostně podepsal memorandum o spolupráci mezi nemocnicí a městem, při nejrůznějších akcích spolu pózovali na fotkách.

Teď je vše jinak. Birke hovoří o porušování dohod a špatné komunikaci i manažerské práci hlavně směrem k zaměstnancům. Poprvé s radními o odvolání Urešové diskutoval už na konci července.

„Navrhl jsem odvolání, věcně jsem to zdůvodnil a požádal, aby to radní probrali. Bude to předmětem jednání v pondělí. Uvidíme, jak to celé dopadne,“ potvrdil Birke, který tvrdí, že k návrhu dospěl po několika měsících spolupráce s ředitelkou Urešovou.

Birke navrhuje odvolání ředitelky kvůli způsobu řízení špitálu

Za problém označil samotný způsob řízení nemocnice: „Zeptejte se lékařů, jestli jsou rádi, že mají tuto ředitelku. Zcela určitě je vynikající ekonom, ale špatný manažer. Lidsky tu práci nedává.“

Podle náchodského starosty ředitelka rovněž nedodržuje dohody: „Na něčem jsme se domluvili a ona během dne tu dohodu změnila, neinformovala mě a rozporovala všechny věci, které jsme si domluvili. Usoudil jsem, že nemá žádný smysl v tomto pokračovat.“

Údajně šlo třeba o řešení agendy lékařského náměstka, který svou práci nestíhal. Zatímco starosta přemlouval lékaře k výpomoci, ředitelka prý šla proti dohodnutému postupu. S tím však Ivana Urešová nesouhlasí:

U žádných dohod jsem nebyla. A do práce chodím, tvrdí šéfka

„Pokud někdo hovoří o nějakých dohodách, ty nebyly udělány se mnou. Já jsem u žádných dohod nebyla. Na jaře jsme podepsali memorandum a nikdo z nás ho nevypověděl. Pan Birke se snažil takovou informaci podvědomě podsunovat laické i odborné veřejnosti.“

Náchodskému starostovi také vadí údajná nepřítomnost ředitelky v práci. Prý se nemocnici nevěnuje naplno a při sjednávání schůzek se musel podřizovat tomu, kdy bude Urešová v Náchodě.

„Jsou dny, kdy přijíždím domů ve čtvrt na deset. Nemocnici jsem se věnovala i na dovolené. V tomto ohledu mám už 30 let absolutně čisté svědomí. Naopak jsem podřizovala schůzky panu starostovi. On setkání překládal a rušil,“ odmítla nařčení Ivana Urešová.

Birke tvrdí, že se mu podařilo o svých argumentech přesvědčit radní ze sociální demokracie. Hejtman Jiří Štěpán (ČSSD) se však k jasné odpovědi ohledně zařazení bodu na jednání rady příliš neměl. „Je to možné, budeme se o tom v pondělí bavit,“ odmítl specifikovat, zda bude diskuse součástí neformální porady radních nebo oficiálního zasedání.

Náchodský starosta může počítat s podporou vicehejtmana Martina Červíčka. „Dlouhodobě jsem přesvědčen o potřebě změny vedení Náchodské nemocnice. V případě, že dojde k novému projednávání, jsem opět připraven zopakovat svoje argumenty a podpořit potřebné změny,“ napsal MF DNES v SMS zprávě.

Členové koalice stojí spíš za radním Cabicarem

Další koaliční partneři však stojí spíš za náměstkem hejtmana pro zdravotnictví Alešem Cabicarem (TOP 09). Ten už několikrát řekl, že nevidí žádná manažerská pochybení, kvůli nimž by ředitelku odvolal.

„Za inženýrkou Urešovou stojím jako za jedním z nejschopnějších ředitelů z našich nemocnic. Nemám informaci, že bychom se o ní měli na radě bavit,“ sdělil Cabicar.

Zasahovat do gesce koaličního partnera se příliš nechce Východočechům ani lidovcům. „Na klubu jsme se o tom ještě nebavili,“ řekla náměstkyně Martina Berdychová (Východočeši).

„Myslím, že je to především kompetence pana Cabicara, jako člena rady, který má zdravotnictví na starost. Rada sama o tom (odvolání ředitelů) nerozhoduje, to je věc holdingu. Musím však říct, že je velmi nešťastné, pokud ředitelka nemocnice špatně vychází se starostou města,“ upozornil bývalý šéf lidovců Pavel Bělobrádek, který je zastupitelem kraje i Náchoda.

Nevšední názor na spor má radní pro finance Rudolf Cogan (STAN). Ten oceňuje hospodářské výsledky nemocnice a Urešovou spíš podporuje:

„Ostatní ji nechtějí, protože si myslí, že je příliš ostrá, kdežto já si myslím, že je málo ostrá. Otázka je, když ji odvoláme, jestli seženeme někoho ještě schopnějšího. V ekonomické rovině se výsledky opravdu zlepšily, ale mohly by být ještě lepší.“

Kvalit Urešové si je vědom i Červíček, proto by ji chtěl ve službách kraje udržet, například ve struktuře zdravotnického holdingu.