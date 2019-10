Stavbě nemocničního Obláčku nad Plzní chybí už jen souhlas ministerstva

Přestože má stavba světoznámé architektky Evy Jiřičné už přes čtyři roky stavební povolení, stavět se zatím nemohlo. Zvláštností a zároveň zádrhelem plánu totiž je, že výstavba komplexu nazývaného Obláček nad Plzní má vzniknout na státní budově, ale hrazena bude ze soukromých peněz.

Prostředky shromáždil Český národní registr dárců kostní dřeně. A právě navrhované spojení soukromého a státního majetku, a s tím související obavy z případných komplikovaných soudních sporů, jsou jedním z důvodů, proč se výstavba neustále oddalovala.

„Doplňovaly se znalecké posudky, během přípravy se změnily právní předpisy. Upravili jsme po dohodě s ministerstvem financí a s ministerstvem pro místní rozvoj finální verzi smlouvy, na ministerstvu zdravotnictví má projekt mimořádnou podporu od pana ministra. Snad do konce roku bych mohl mít v ruce rozhodnutí vlády o výjimce. A protože už je stavební povolení, krátce na to by se mohlo začít stavět,“ uvedl právník registru dárců Jaroslav Svejkovský.

„Nešlo udělat to, aby registr dal peníze fakultní nemocnici, protože pak by šly do státního rozpočtu a ve finále by objekt nepatřil registru,“ vysvětlil Svejkovský.

K projektu se při nedávné návštěvě plzeňské fakultní nemocnice vyjádřil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. „Vím, že je to dluh, a my ho teď splatíme. Příprava je ve finální fázi, kdy jsme odblokovali jednání s ministerstvem financí, máme jejich připomínky a teď je to na nás. My jsme schopni vše dokončit v řádu týdnů,“ uvedl Vojtěch.

Sdělil, že skvělý projekt registru dárců kostní dřeně by mohl být architektonickou ozdobou Plzně.

„Je to práce, kterou jsme s mými kolegy udělali srdcem. Doufám, že se ten obláček jednou uskuteční,“ řekla po zpracování projektu Eva Jiřičná, architektka českého původu žijící ve Velké Británii.

Ke spolupráci na nástavbě ji vyzval bývalý primář plzeňské hematoonkologie Vladimír Koza, který provedl v roce 1991 první transplantaci kostní dřeně v České republice a založil registr dárců.

„Byl to člověk, kterého jsem si vážila téměř nejvíc. Jednou v noci mi napsal e-mail, zda bych pro něj chtěla udělat malý obláček nad nemocnicí. Chtěl, aby pacienti i jejich blízcí trávili čas v krásném prostředí. Ten výhled z horního patra je úžasný,“ uvedla Jiřičná.

Podle ní má skleněná nástavba osmého patra budovy vypadat daleko lehčí, než je samotná budova ze 70. let umístěná přímo proti hlavní bráně areálu.

Jiřičná navrhla komplex, v němž budou ordinace, pokoje pro pacienty i dárce, laboratoře i kanceláře registru.

„Je tam i restaurace a také přednáškový sál, protože primář Koza věděl, že lékařská věda závisí na neustálém výzkumu. Pro něj ta místnost, kde se mohou doktoři vzdělávat, byla velice důležitá,“ dodala architektka.

Výstavbou se snaží Registr dárců kostní dřeně, který je nyní v nájmu, zajistit vlastní prostory a navíc nové místo pro činnost hematologicko-onkologického oddělení nemocnice.

Akce je plně financována z prostředků registru. Je to jediný projekt svého druhu v Česku, kdy soukromý subjekt chce za své peníze realizovat přístavbu státní budovy. „Vyřešit související majetkové vztahy je však dle platné legislativy velmi komplikované,“ podotkl Svejkovský.