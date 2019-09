Zájem o obědy zdarma ve školách Moravskoslezského kraje roste

Honza je ze tří sourozenců, jeho matka si kvůli zdravotnímu stavu těžko hledá práci, otec pracuje pro obec. Anička je v pěstounské péči prarodičů, oba jsou již v důchodu, babička je onkologicky nemocná.

Životní příběh dětí, na něž v Moravskoslezském kraji cílí projekty bezplatných obědů, je různý, společný však mají extrémně napjatý rodinný rozpočet, kde peníze na stravné v jídelně nezbývají. Se spolužáky jich však obědvá stále více, zájem o obědy pro děti roste.



„Děti jsou bez školních obědů, částečně, nebo úplně, a během vyučování nemají pestrou a mnohdy skoro žádnou stravu. To se odráží na jejich náladě i na prospěchu. Pro Honzu a Aničku se už jedná o minulost, krušnou realitu jim pomohl zmírnit projekt Obědy pro děti,“ konstatovala mediální zástupkyně společnosti Women for Women Dominika Uhrová.

Společnost podporuje bezplatné stravování dětí ze sociálně slabých rodin v regionu sedmým rokem. Od prvních dnů letošního školního roku se díky ní v jídelně stravuje přes 700 dětí v 60 základních školách za celkových 3,6 milionu korun. Číslo se může během roku ještě navýšit, v loňském školním roce možnosti celkem využilo 1 217 dětí ze 102 školních zařízení za celkových více než pět milionů korun. Kraj je společností nejpodporovanějším regionem.

Další miliony na stravu dětem zprostředkovává hejtmanství a během tří let projektu zájem o ně roste. „Počet zapojených škol se rok od roku zvyšuje. Zatímco prvním rokem mělo o tento projekt zájem 85 organizací a rok nato o deset více, letos se do projektu přihlásilo 112 základních a mateřských škol. Podle odhadů škol by mohlo bezplatné obědy dostávat více než čtyři tisíce dětí,“ vyčíslil náměstek hejtmana Jan Krkoška.

Zdrojem jsou evropské peníze

I peněz přibývá, pro letošní školní rok má kraj 23,3 milionu korun. Loni na tyto účely hejtmanství získalo 20 milionů, předloni 17 milionů korun.

Zdrojem jsou evropské peníze. Uplatnění najde vždy jen část sumy, například v loňském školním roce využilo příspěvek 1 888 dětí v kraji za celkových 7,9 milionu korun. Počty dětí odvíjí nejen od aktivity škol, ale i jejich rodičů, zařazení do programu závisí i na jejich spolupráci s úřadem práce.

„Na celém projektu je důležité nejen to, že dětem zajistíme pravidelnou kvalitní stravu ve školních jídelnách, ale také to, že se u dětí pokusíme vypěstovat zdravé stravovací návyky,“ doplnil Krkoška.

Kladně hodnotí projekty i školy. „Díky iniciativě a solidaritě můžeme společně umožnit dětem získat to, co jim chybí a má vliv na jejich zdraví, vzdělávání a sociální začlenění,“ uvedla Andrea Štenclová z opavského odboru školství.

Zařízení školního stravování v Opavě čerpá jeden z nejvyšších objemů dotací, sdružuje totiž všechny opavské jídelny. Kombinuje obě možnosti financování. „Letos bude z projektu krajského úřadu podpořeno 330 dětí ze základních a mateřských škol. Z projektu Women for Women 73 dětí,“ řekl ředitel zařízení Dalibor Zeman.