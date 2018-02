Syn místostarosty získal obecní byt, komise už si okolnosti nevybavuje

„Rozdávání bytů je demoralizující pro ty, kdo platí třeba polovinu svého příjmu za nájem a chodí do práce,“ prohlásil loni koncem listopadu na debatě s hnutím Slušní lidé Daniel Valenta z TOP 09.

Jako místostarosta Králova Pole má v této brněnské části bytovou politiku na starost a zároveň patří mezi přední kritiky městského projektu sociálního bydlení.

Zhruba v té době rozhodovali Valentovi koaliční kolegové v bytové komisi o žádosti jeho devětadvacetiletého ženatého, ale bezdětného syna Jakuba. Měl zájem o přidělení 3+1 v Chlupově ulici. Prostorný byt v cihlovém domě v klidné části širšího centra vedle parku u Šelepky a také blízko bydliště rodičů nakonec získal.

A to přesto, že je v pořadníku zapsaných dalších asi 260 uchazečů, řada z nich roky, a často jde o rodiny s dětmi, jež v řízení získávají plusové body. O obecní byty je v Brně navíc velký zájem, protože je v nich nájemné za metr čtvereční nižší nejméně o třetinu oproti tržnímu. Konkrétně v Králově Poli činí 90 korun.

Valenta mladší, který také kandidoval v minulých komunálních volbách do královopolského zastupitelstva na listině TOP 09 jako bezpartijní, měl žádost podanou zhruba rok. A mezi celkem devíti uchazeči o tento konkrétní byt na prvním místě neskončil.

Radnice s ním přesto uzavřela nájemní smlouvu do konce letošního roku. Pokud bude dodržovat pravidla a řádně platit nájem, automaticky mu ji prodlouží na dobu neurčitou.

Hlásili se lidé, jejichž příjmy tomu neodpovídaly, tvrdí Valenta

Jak je to možné? Někteří členové komise mu totiž přidělili bonusové body, díky nimž ostatní uchazeče přeskočil. Proč a od koho je dostal, už si však nikdo z oslovených politiků nevzpomíná.

„Je to nástroj, který může člen komise využít, pokud shledává nějaký důvod. Já jsem ho neshledala,“ podotkla radní Helena Vařejková (Zelení), která je zároveň v komisi.

Uděláme audit startovacích bytů, slíbil po aféře Hladík První náměstek brněnského primátora Petr Hladík (KDU-ČSL) musel v uplynulých dnech vysvětlovat koaličnímu partnerovi a brněnskému primátorovi Petru Vokřálovi (ANO) aféru s losováním startovacích bytů, na kterou minulý týden upozornila redakce MF DNES. V posledních dvou losováních loni a letos totiž levné byty pro mladé rodiny získali dva nejbližší spolupracovníci Hladíka – jeho asistentka Kateřina Kalná a konzultant Martin Polívka. Oba jsou přitom také členy politického spolku Mladí lidovci, který je KDU-ČSL blízký. A Vokřál veřejně požádal Hladíka o vysvětlení. „Nevrhá to zrovna nyní, kdy jednáme o nové strategii bydlení pro město, dobré světlo,“ řekl primátor. Dva nejvyšší představitelé města si aféru už vysvětlovali. „S panem primátorem jsem hovořil telefonicky. Shodli jsme se, že všechno proběhlo podle pravidel. Navrhl jsem mu, že jestli chce, provedu audit přidělování bytů, případně můžeme navrhnout i nějaká omezující pravidla. Ale musíme se shodnout, že toto je ta správná cesta,“ popsal Hladík. Už minulý týden odmítl jakoukoliv manipulaci s losováním ve prospěch svých spolupracovníků. Dodal, že bytový odbor magistrátu navíc chystá změny. „Každý uvolněný byt se hned zveřejní na webu, aby se mohli lidé co nejdřív přihlásit,“ řekl Hladík.

„Já jsem to, myslím, nebyl. Každý měsíc přidělujeme pět až deset bytů, záleží, kdo si o jaký požádá. Pokaždé jde o jiný počet lidí,“ popsal Petr Souček (ANO), předseda bytové komise.

Podle něj je přitom běžné, že členové komise bonusové body rozdělují tak, aby se na první nebo náhradní místo dostal konkrétní člověk.

„S body se docela pracuje, protože se například stává, že člověk z prvního místa už mezitím dostane byt v jiné městské části,“ nastínil Souček.

Místostarosta Valenta je také členem bytové komise, při jednání o žádosti syna ale ze zasedání odešel. A když se o ní hlasovalo na radě čtyři dny před Vánocemi, prohlásil podjatost a ruku pro nezvedl.

„Nijak jsem to neovlivňoval. Tento byt má jeden z nejvyšších nájmů v Králově Poli a hlásili se o něj lidé, jejichž příjmy tomu neodpovídaly. Pokud by pak kvůli tomu pobírali dávky na bydlení od státu, odebírali by peníze z kapes daňových poplatníků,“ uvedl Valenta.

„Nemyslím, že by bylo špatně, když slušnému člověku dáme byt, když máme jistotu, že bude dodržovat všechny povinnosti. V tomto případě k tomu komise přihlédla,“ připojil s tím, že jeho syn byl zároveň jediný, kdo mohl zaplatit radnicí požadovanou kauci ve výši tří měsíčních nájmů předem.

Rodinní příslušníci musí být vyloučeni, míní opozice

Podle Valenty je nájem i s poplatky za služby asi 16 tisíc korun měsíčně.

„Opravdu se obouváte do nesprávného člověka. Jako desítky lidí každý rok dostal byt transparentním způsobem. Nikdy jsem ho nezvýhodňoval, ani teď. Měli jsme ho snad diskriminovat, protože je to můj syn?“ ptá se místostarosta.

Stejný názor mají i koaliční kolegové z rady, kteří byt jeho synovi jednomyslně přiklepli.

„Nemůžeme ho omezovat, aby si žádost o byt podal, nebo jej lustrovat kvůli rodičům,“ prohlásil například předseda bytové komise Souček.

S tím však nesouhlasí třeba opoziční zastupitel a bývalý místostarosta městské části René Pelán (Královopolští patrioti).

„Rodinní příslušníci musí být vyloučeni z přidělování obecních bytů. Není možné, aby měli jakýkoliv prospěch z výkonu funkce svých příbuzných. Holt si prostě ty čtyři roky volebního období neškrtnou, to se nedá nic dělat,“ podotkl Pelán.

Starostka Králova Pole Karin Karasová (ANO) vyloučila při přidělování bytu Jakubu Valentovi jakoukoliv manipulaci.

„Nevěděla jsem o tom, na hlasování rady jsem ani nebyla. Všechno proběhlo naprosto v pořádku z hlediska metodiky. Rodinní příslušníci jsou ale samostatné jednotky. Jestli to tak mělo být, nechám na panu místostarostovi,“ uvedla starostka s tím, že jde spíš o etický problém.