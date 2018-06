V rozhovoru pro Rádio Impuls si vzpomněl, že taková pohroma tu ale nebyla poprvé. „ V osmdesátém devátém, to už je třicet let. Tenkrát to přišlo třikrát za sebou během týdne. Něco podobného jako teď. Tentokrát to obecní majetek nezasáhlo. Obec byla špinavá, ale uklidila se náves, spláchly se cesty vodou, no…“

Starosta Kasl už také ví, kdo za vyplavení a tuny hlíny na návsi může. Jsou to místní zemědělci. Týniště se ale na ně nezlobí. Prý to byla jen shoda nešťastných okolností...