Obří sud mění majitele. Na původního vlastníka poslala obec policii

Zkrachovalý Všesportovní areál Obří sud Javorník mění majitele. Jestli se ale lanovka rozjede během zimní sezony, je nejisté. Zájemce, jenž středisko získal ve výběrovém řízení, zatím nezaplatil.



Zároveň obec Jeřmanice, která má ve skiareálu menšinový podíl, poslala na dosavadního většinového vlastníka Václava Němečka policii. Kvůli mnohamilionovým dluhům prohlásil soud na celý areál v dubnu konkurz.

Rekreačně sportovní středisko na Javorníku ještě nedávno inzerovala realitní společnost Naxos a jeho cenu odhadovala na sto milionů korun. Teď se jí podařilo areál ve výběrovém řízení prodat. Nový vlastník získal nejen nemovitosti, ale i zaměstnance a provoz.



„Výběrové řízení skončilo, byl vyhlášen vítěz a momentálně běží lhůta pro doplacení kupní sumy. Jméno vítězné společnosti ani sumu ale kvůli obchodnímu tajemství říci nemůžu,“ uvedl jen za společnost Naxos Libor Nevšímal.

Zájemců bylo podle něj víc. „Všechno byly české subjekty,“ doplnil Nevšímal. Vítěz výběrového řízení musí zaplatit do konce ledna. Teprve pak by došlo na podpis kupní smlouvy a vklad do katastru nemovitostí. Jestli ale nový vlastník stihne připravit rodinami oblíbený lyžařský areál na nadcházející zimní sezonu, je zatím ve hvězdách.

Areál se připravuje na zimu

„Nevíme, zda vyčerpá celou tříměsíční lhůtu. Je možné, že zaplatí dřív, pokud bude dotyčný chtít stihnout zimní sezonu a areál včas převzít,“ upozornil Libor Nevšímal.

Zda se bude středisko připravovat na zimní sezonu, včera netušil ani manažer areálu. „Zatím nic nevíme. Areál se údajně prodal, nikdo ale neví komu, ani co bude. Jdou jen různé fámy,“ řekl provozní manažer areálu Petr Fusek.

Podle insolvenčního správce Lee Loudy se avšak areál na zimu plně připravuje. „Aby mohla být zahájena zimní sezona podobně jako v minulých letech,“ dodal Louda.

Starostka obce Jeřmanice zatím nic neví. To i přesto, že obec má ve společnosti Všesportovní areál Obří sud Javorník 27procentní podíl. „Doufám ale, že zimní sezona nebude ohrožená,“ doplnila starostka Helena Fiebigerová.

Zatížil majetek společnosti půjčkou

Finančními transakcemi v zadluženém všesportovním areálu se nicméně začne zabývat policie. Jeřmanice totiž podaly trestní oznámení na bývalého fotbalového reprezentanta a dosavadního jednatele Všesportovního areálu Obří sud Javorník Václava Němečka. Patří mu 70 procent společnosti.

„Mohl spáchat trestný čin tím, že pravděpodobně zatížil majetek společnosti Všesportovní areál Obří sud Javorník bez souhlasu valné hromady společnosti kvůli své osobní půjčce. A to ve prospěch věřitele, společnosti Express Money,“ stojí na webu obce. Zastupitelé také pověřili advokátní kancelář, která připravila trestní oznámení.

„Nebudu se k ničemu vyjadřovat. Ale je to nesmysl,“ reagoval jen pro MF DNES Václav Němeček.

Věřitelé chtějí zpět miliony

Návrh na zahájení insolvenčního řízení podala loni v září Equa bank. Domáhá se splacení úvěru a úroků celkem za víc než 73 miliony korun. Banka je největším věřitelem zadluženého areálu.

Velkým věřitelem je i Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod, jejímž prostřednictvím získala společnost bezmála 117 milionů korun na výstavbu areálu. Mezi věřiteli jsou například i Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním či společnosti Severočeské vodovody a kanalizace nebo Kofola. Jedním z věřitelů je i obec Jeřmanice. V insolvenčním řízení se domáhá splacení půjčky 3,5 milionu korun. Věřitelé uplatnili pohledávky za celkem 180 milionů korun.

Všesportovní areál na Javorníku je v provozu od prosince 2010. Na zbrusu nové sjezdovce se pár týdnů po otevření proháněl i tehdejší prezident Václav Klaus.

Vybudování střediska přišlo asi na 200 milionů korun. Více než 99 milionů korun poslala Evropská unie a přes 17 milionů přidal stát. Oblíbený areál ročně navštíví asi 180 tisíc lidí.