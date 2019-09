Stavba obchvatu Karviné začne zjara, opavským Kateřinkám se uleví už letos

Lhůta pro podání nabídek pro stavbu obchvatu Karviné končí v první polovině listopadu, stavět by se mohlo začít na jaře příštího roku.

Blížící se spuštění prací vítají karvinští radní, od prvních plánů na obchvat totiž uplynulo už dvacet let.

„Věřím, že v rámci tendru na zhotovitele nedojde ke komplikacím a samotná stavba bude zahájena na jaře příštího roku,“ uvedl primátor Karviné Jan Wolf.

Mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Nina Ledvinová podotkla, že prodloužení lhůty by mohly způsobit žádosti dodavatelů o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace.

Mapka obchvatu Karviné.

Karvinský obchvat by měl dopravu odklonit z Nádražní ulice od železnice už před vjezdem do centra města, povede nad jezerem u Lodiček, podél zámeckého parku a za darkovským mostem se napojí na stávající silnici vedoucí do Českého Těšína.

Součástí tříkilometrové silnice bude kilometrová protihluková stěna, most, podchod pro pěší i mimoúrovňová křižovatka. „Předpokládané náklady činí 1,106 miliardy korun,“ zmínila Ledvinová.

Nová silnice pomůže k čistějšímu ovzduší

ŘSD předpokládá, že miliardová stavba bude spolufinancována rovněž z prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu Doprava. Od vybudování obchvatu si Karvinští slibují zlepšení ovzduší v centru města.

„Doprava patří mezi tři největší znečišťovatele v Karviné. Odvedením tranzitní dopravy na obchvat se zároveň zklidní centrum města a lidem bydlícím podél třídy 17. listopadu se bude lépe žít,“ řekl mluvčí radnice Lukáš Hudeček.

Podle prvotních plánů se mělo začít s pracemi na obchvatu už v loňském roce. Investor, kterým je ŘSD, ale termín prací už třikrát posunul. Posun termínů ŘSD zdůvodnilo například zdržením při zpracování projektové dokumentace.

Zároveň by se stavbou obchvatu mělo být zahájeno také vyčištění a odbahnění jezera na Lodičkách v parku Boženy Němcové, v jehož blízkosti silnice povede.

„U jezera se vše připravuje na výběrové řízení na zhotovitele,“ dodal Hudeček.

Obchvat Kateřinek bude rychleji, než se plánovalo

Za necelé dva týdny se řidičům otevře východní část severního obchvatu Opavy. Silnice, jež obkrouží město od výjezdu na Malé Hoštice ke Stříbrnému jezeru, odkloní část tranzitní dopravy z Ostravy na Bruntálsko. Uleví především opavským Kateřinkám, poprvé 8. října.

„Jsem rád, že se podaří obchvat otevřít s předstihem, podle původního plánu to mělo být až příští rok. Každý kilometr silnice, která uleví velmi přetíženému městu, je pro nás významný,“ poznamenal primátor Opavy Tomáš Navrátil.

Mapka východní části severního obchvatu Opavy.

Do provozu se uvede první 1 627 metrů dlouhý úsek severního obchvatu, který vede od Kateřinského uzlu mezi Opavou a Malými Hošticemi a u Stříbrného jezera se napojí na takzvanou Prodlouženou Rolnickou.

Stavba, jež začala předloni v březnu, přišla na celkových 408 milionů bez DPH a připravovala se přes deset let. Podle vedení Opavy je příkladem, který potvrzuje nutnost vzájemné spolupráce pro urychlení procesu přípravy dopravních staveb.

Legislativa schvalování staveb městům nepřeje

„Územní rozhodnutí nabylo právní moci v srpnu 2007. Když byl pozastaven proces přípravy staveb za exministra dopravy Bárty, město v roce 2009 ze svého rozpočtu uvolnilo 30 milionů na výkupy pozemků. Stavební povolení na hlavní trasu pak nabylo právní moci v lednu 2011,“ shrnul přípravy Navrátil.

Dodal, že městům není nakloněné legislativní prostředí a přípravy dopravních staveb to komplikuje. „Je nutné zjednodušit administrativní procesy při směnách pozemků mezi státními institucemi,“ uvedl příklad.

Město a Sdružení pro výstavbu komunikace I/11–I/57 se angažovalo i při výkupech pro druhou, západní část severního obchvatu. Ta by se měla začít stavět příští rok.

„Projektuje se dokumentace pro zadání stavby. A v části západního obchvatu probíhají přípravné práce – pyrotechnický průzkum, demolice,“ popsala mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Nina Ledvinová. Soutěžit by se zhotovitel mohl ještě letos.