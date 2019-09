Na obchvat Svitav je peněz dost. Archeologové začnou s pracemi za měsíc

8:40

Když před deseti lety silničáři přestřihávali pásku na dokončeném obchvatu Opatova, věřili, že navazující silnici, která by odvedla dopravu ze Svitav, postaví co nevidět. Škrty někdejšího ministra dopravy Víta Bárty však udělaly plánům přítrž. Dlouhému čekání by měl být teď konec.