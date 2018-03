Trasa obchvatu Srubce vznikala devět let. Nyní má razítko od kraje

Zhruba čtyřkilometrová přeložka silnice druhé třídy je jednou z nejdůležitějších dopravních staveb na Českobudějovicku vzhledem k budoucímu napojení na dálniční obchvat krajského města.

Rodila se dramaticky. Za připomínek a námitek nových obyvatel, kteří odkoupili před několika lety pozemky od developerů a teď se bojí zhoršeného životního prostředí. Ti chtěli obchvat zčásti zakopat, nebo od obce vzdálit směrem na jih, kde není zástavba.

„Přiklonili jsme se nakonec k tomu, co je přijatelné a reálné. Souhlasíme s variantou, kterou podporuje kraj. Stavbu už nemůžeme dál brzdit,“ vysvětlila starostka Srubce Lenka Malá.

Odbor životního prostředí krajského úřadu totiž v konečném závazném stanovisku označil jako nejvhodnější stejnou trasu, kterou vloni v září vybrali po peripetiích zastupitelé obce. Upustili od původního požadavku vést skoro čtvrtinu silnice v tunelu.

Doporučená trasa severně od obce bude mít tunel dlouhý pouze 170 metrů. Má významně omezit provoz na dnes frekventované ledenické silnici, která spojuje krajské město s Trhovými Sviny. Ledenická se stane po postavení obchvatu silnicí určenou hlavně pro místní obyvatele.

Podle starostky Malé souvisí oddalování projektu s připomínkami nových obyvatel, kteří postavili domy v místech, kde se už desítky let plánoval obchvat. Samotnému projektu přitom padne za oběť pouze jeden dům, ostatní jsou vzdálené stovky metrů.

Část kritiků ale ovlivnila skoro polovinu obce. Potvrzují to i staří usedlíci. „My jsme rádi, že se konečně doprava vyhne obci. V zimě tu často nevyjede do kopce ani městský autobus. Už aby to bylo,“ hodnotí 77letý obyvatel Josef Lexa.

Nekonečný příběh souvisí s rozvojem Srubce, který je nejrychleji rostoucí obcí na Českobudějovicku. Za posledních deset let se do ní přistěhovalo díky stavbám rodinných domů na tisíc nových obyvatel, dnes je celkový počet dva a půl tisíce.

Podle krajského radního pro dopravu Jiřího Švece musí v nejbližší době kraj jako investor vybrat s ohledem na názor a potřeby Srubce a ekonomické možnosti nejpřijatelnější variantu. Po ní bude následovat územní řízení. Obchvat by se měl ideálně stavět současně s dálnicí D3, která povede západně od Srubce.

Případů, kdy nové rodinné domy brání dopravním stavbám, je na Českobudějovicku víc. Jedním s nich je nová čtvrť Švábův Hrádek, která stojí v cestě plánovanému propojení sídliště Máj s Litvínovicemi.