ŘSD žádá o povolení na obchvat Pardubic, pozemky však nejsou vykoupené

Nová část silnice I/36 bude měřit 4 170 metrů, její součástí bude dvanáct protihlukových stěn. Nejsložitější stavbou bude most přes Labe i jeho slepé rameno, který bude tvořen zavěšenou konstrukcí o dvou polích, přičemž rozpětí hlavního pole bude 135 metrů, vedlejšího 90.

Díky obchvatu řidiči sjedou ze čtyřproudové „Hradubické silnice“ I/37 u Globusu a vydají se na novou komunikaci se čtyřmi pruhy, jež vyústí u okružní křižovatky na Dubině u pardubické věznice.

Klíčová je však už samotná stavba mostu přes Labe, protože tři stávající krajskému městu nestačí a jakékoli omezení na nich vede k velkým problémům v dopravě.

Silničáři ale žádají o stavební povolení v době, kdy ještě zdaleka nemají všechny potřebné pozemky.

„Probíhají výkupy, vykoupeno je 70,49 procent potřebných pozemků,“ uvádí ŘSD v informačním letáku údaje platné ke konci září.

ŘSD již vyvlastňuje

Naposledy v seznamu vyřešených parcel přibyla nedávno čtveřice polností od jedné z majitelek, ale zdá se, že to bude nadlouho poslední úspěšný výkup.

Takřka celý zbytek totiž tvoří majitelé, kteří nesouhlasí s nabízenou cenou, a to i přesto, že jim silničáři nabízejí za jejich pole osminásobek běžné sumy. S nespokojenými vlastníky se stále vede vyvlastnění.

„Několik vlastníků nesouhlasilo s nabídnutou cenou, a proto bylo přistoupeno k zahájení vyvlastňovacího řízení. Jedno vyvlastnění je dokončeno a osm řízení nadále probíhá,“ uvádí se v dokumentu ŘSD.

Mezi těmito případy jsou jak soukromé osoby, tak i firmy. První soudní jednání se konalo již letos v dubnu. Pokračování bylo na programu minulý týden v pondělí, ale bylo odročeno.

Zajímavostí je, že mezi vyvlastňovanými společnostmi byl i polostátní ČEZ, který má v trase dvojici pozemků u rozvodny na Cihelně. Ačkoli v katastru nemovitostí stále svítí údaj o zahájení řízení o vyvlastnění práv, podle informací z pardubické pobočky ŘSD se již obě strany domluvily a pozemky budou převedeny do majetku ŘSD.

To se jinde zatím čekat nedá. U strategických staveb, jakými jsou dálnice, je možné využít pro urychlení stavby takzvané mezitímní rozhodnutí. Novela zákona umožňuje stavět i na cizím pozemku, o který se vedou spory, přičemž o finanční náhradu se obě strany soudí, aniž by to ovlivňovalo průběh stavby. Na obchvaty se to až na výjimky nevztahuje.

„Dění v Pardubicích je pro mne argumentem, abychom mezitímní rozhodnutí uvalili i na obchvaty měst. Při dalším projednání novely ve Sněmovně to budu navrhovat,“ řekl pardubický poslanec a místopředseda hospodářského výboru Sněmovny Martin Kolovratník (ANO).

Ten v roce 2015 optimisticky odhadoval, že stavba obchvatu Pardubic začne ve druhé polovině roku 2017. Teď ŘSD předpokládá, že akci rozjede v roce 2021. „Už nejsem optimista, ale realista. Termín 2021 je reálný, ale soudní spory ho ohrožují,“ řekl poslanec.