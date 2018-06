Obchvat Náchoda se dostane do zákona, který chce zrychlit výstavbu

Stavba obchvatu Náchoda se sune kupředu, byť její uskutečnění je ještě na roky vzdáleno. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) už vybralo projektanty a geologové vyhodnocují průzkum vrtů na sever od města.

Ideálně by se mohlo začít stavět už roku 2021, avšak výkupy tolika pozemků mohou přinést komplikace. Odpůrci stavby se už loni dali slyšet, že i nadále povedou debatu, zda je obchvat za tři miliardy korun zapotřebí.

Situaci může změnit novela zákona 416. Poslanci budou schvalovat znění poslaneckého návrhu v třetím čtení 26. června. Vedle dálnice D11 novela přímo jmenuje obchvaty Náchoda a Jaroměře.

Politici totiž protlačili do návrhu i silnici přes Náchod I/33, protože je mezinárodní a vede k hranici. Pokud novela začne platit, stát bude moci začít budovat silnice i bez ukončeného vypořádání pozemků. Vlastník dostane peníze nabídnuté státem a nebude-li spokojen, musí se obrátit na soud.

Obchvat Náchoda Obchvat bude dlouhý 6,43 kilometru a povede severovýchodně od města. Bude se na něj odbočovat z nynější silnice I/33 ve Vysokově, kde vznikne okružní křižovatka, projde východní částí Vysokova a dál povede hodně členitým územím i lesy přes Kramolnu k Dolní Radechové, kde po jednom z mostů překoná usazovací nádrž popílku z teplárny. Obchvat dál povede přes údolí Radechovky a mezi poli bude stoupat k Babí a odtud klesat do údolí Metuje v Bělovsi. Obchvat bude mít mezi nejnižším a nejvyšším bodem převýšení 85 metrů. Součástí stavby budou dvě mimoúrovňové křižovatky, 66 přeložek a úprav silnic třetí třídy, 16 mostů či dva tunely v Kramolně a Dolní Radechové v celkové délce 463 metrů. Podle údajů ŘSD by měl obchvat stát 2,8 miliardy korun.

„Neříkám, že je to absolutní vítězství, ale je to neuvěřitelné. Jakmile budeme mít obchvat Náchoda v zákoně, nikdo ho nebude zpochybňovat. Hodně lidí v Náchodě chce obchvat, protože je denně obtěžují tisíce projíždějících aut. Avšak ozývají se i debaty proč obchvat, když se opravila Pražská ulice, docela to funguje a nejsou kolony. Proč se dělá obchvat, když dálnice D11 povede dál na Trutnov a všechny kamiony odtamtud nebudou sjíždět na Náchod,“ říká starosta Náchoda a poslanec Jan Birke (ČSSD).

„Obchvat Náchoda se dělá proto, že časy výstavby jednotlivých úseků na sebe nenavazují. Když bude hotov obchvat Jaroměře a zasekne se příprava stavby mezi Jaroměří a Trutnovem, kde se zatím hádají samosprávy se státem, všechna doprava povede do Náchoda,“ zdůvodňuje potřebu obchvatu Jan Birke.

Náchodský obchvat se po dvaceti letech příprav dobral k platnému územnímu rozhodnutí teprve loni v dubnu. Geotechnici se tak mohli loni pustit do průzkumu okolí města. Stát poslal na průzkum, dokumentaci ke stavebnímu povolení a na výkupy pozemků sedmdesát milionů korun.

„Stavba je značně složitá, protože geologie v okolí je komplikovaná, ať už z hlediska vody, hornin, či profilem. Projektant bude mít pouhých pět měsíců na dokumentaci ke stavebnímu povolení,“ říká Ivan Vrabec z hradecké pobočky ŘSD. Pokud se městské obchvaty Náchoda a Jaroměře dostanou do zákona, podle něj to ulehčí práci při přípravách.

Náchodem projede denně 24 tisíc aut

Trasa obchvatu se teprve bude upřesňovat podle záborového elaborátu, který zatím ještě nevznikl. Ten určí pozemky nutné k výkupu. ŘSD se začne obracet na vlastníky nejdřív na jaře příštího roku.

„Obáváme se, zda se výkupy podaří uskutečnit v celé finanční výši, jakou ŘSD pro letošek obdrželo,“ připomíná předseda spolku Obchvat Náchoda Jan Chaloupka. Občanská iniciativa příznivců obchvatu lobbuje nejen za stavbu obchvatu, ale také za přeložku navazující silnice od Bělovsi na Broumov.

Náchodem projede denně 24 tisíc aut, z toho šest tisíc kamionů. I když bude hotova dálnice, Náchodu to uleví jen částečně.

„Jako policista jsem se deset let zabýval dopravou. I když D11 velkou měrou odvede tranzit, I/33 bude vždy alternativa, vždy zachová určitou část tranzitní dopravy,“ říká krajský radní pro dopravu Martin Červíček (ODS).

Podle něj stát ani kraj neberou náchodský obchvat jako samostatnou stavbu. Když se bude stavět dálnice, bude se stavět i obchvat.