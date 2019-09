Obchvat vesnici odřízne, starosta ji zviditelnil „hollywoodským“ poutačem

„Napadlo mě to, když jsem projížděl kolem a viděl, jak se staví obchvat. Uvažoval jsem, jak možná budou Kravaře pro turisty nezajímavé, protože ani nebudou vědět, že tu jsme. Tak jsem na nás chtěl trošku v recesi poukázat,“ říká starosta Kravař Vít Vomáčka.

Současná silnice I/15 spojující Českolipsko s Litoměřicemi a dále Mostem teď vede středem obce. Obchvat o délce 2,6 kilometru mine Kravaře z jihu, obec se na něj napojuje dvěma kruhovými objezdy. Právě u jednoho z nich nechal starosta nápis postavit.

Písmena vyrobená ze speciálního laminátu jsou vysoká 2,2 metru a odolat mají mrazu, větru i dešti. Starosta připouští, že se trochu inspiroval v Hollywoodu.



„Ano, je tam velká podobnost. Ale my máme u nápisu ještě šipku, to ani v Los Angeles nemají,“ směje se Vomáčka.

Starosta proslul neortodoxními metodami

Kdo zná Víta Vomáčku, toho hollywoodský nápis nepřekvapí. Obci šéfuje už 28 let, a je tak funkčně nejdéle sloužící starosta v Libereckém kraji. Proslul neortodoxními, ale účinnými metodami. Jména zlodějů zveřejňoval na webu obce, sám řídil obecní autobus, kterým svážel děti do škol, když obec odmítla přistoupit na finanční vydírání autobusových dopravců.

V kanceláři kouří, nečiní mu problém oddat lesbický pár nebo se jít hádat do televizního pořadu Máte slovo.

Nápis stojí na silničním náspu a motoristé zpomalující u kruhové křižovatky jej nemohou přehlédnout. Šipka jim pak napoví, kudy mohou obec navštívit. Starosta věří, že Kravaře nezůstanou ani po zprovoznění obchvatu bez turistů.

„Máme tu dvě restaurace, tři vietnamské prodejny. Jedna z nich třeba skončí. Obava z dopadu na život obce tu je. Ale zbavíme se kamionů, kvůli kterým mají lidé rozpraskané domy a někdy ani nepřejdete silnici,“ vypočítává Vomáčka.

Nápis má své kritiky

Ne každému se nápis zalíbil. „Ty Kravaře nemají nic na práci, že potřebují mega nápis úplně k ničemu. Co takhle raději opravit silnice nebo něco zlepšit, to už ne. Hlavně, že potřebují nápis jako kráva. Akorát zbytečně vyhozené peníze,“ napsala například na obecní Facebook Eliška Šimonová.

Vomáčka oponuje, že nápis nestál daňové poplatníky ani korunu. „Dělala to pro nás jedna nejmenovaná reklamní agentura z České Lípy. Bylo to pro nás zadarmo,“ zdůrazňuje.



Kritikům Vomáčka vzkazuje, aby nebrali svět tak vážně, a ještě je neváhá popíchnout. „Uvažujeme, že bychom nápis nechali nasvítit, aby byl vidět i v noci,“ zamýšlí se. A zároveň slibuje, že ještě jeden menší nápis „Kravaře“ chce umístit na most vedoucí nad obchvatem.

Kravaře přitom mají turistům co nabídnout. Široko daleko je vyhlášená místní restaurace U Doušů, v obci stojí největší roubené stavení v Česku – Vísecká rychta. Kravaře mají své infocentrum, muzeum a malou výstavní galerii. Co by kamenem dohodil odsud začínají CHKO Kokořínsko a CHKO České středohoří. Nedaleko obce stojí na vrchu Ronov zřícenina skalního hradu.

Vomáčka si myslí, že po zprovoznění obchvatu se obec zklidní a lidé si na to zvyknou.

„Připravme se na zcela jiný režim. Budeme takové malé klidné provinční ‚městečko‘. Se všemi klady i zápory,“ dodává starosta.