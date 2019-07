Začal se stavět obchvat Nového Veselí, za nějž loboval i prezident Zeman

V současné době se pracuje na budování okružní křižovatky ve směru na sousední Březí nad Oslavou. Komunikace třetí třídy, která obě obce spojuje, je zatím stále průjezdná. Výstavba kruhového objezdu si však v budoucnu vyžádá její úplné uzavření.

„Přesný termín uzavírky ještě není znám, předpoklad je však nejdříve od začátku září,“ informovala Jitka Svatošová, mluvčí hejtmanství.

Termín i objízdné trasy budou podle ní včas oznámeny. Pravděpodobně se však bude jednat o objížďku přes Bohdalov a Pokojov.

Dopravní omezení na samotném tahu silnice druhé třídy jsou pak naplánována až na příští rok, kdy dojde k finálnímu napojení budoucího obchvatu.



Na projekt za celkem 350 milionů korun získal investor - Kraj Vysočina - příslib evropské dotace ve výši téměř 270 milionů korun. To budování obchvatu významně uspíšilo.

Stavbu místní sledují, na hluk a prašnost si však nestěžují

Intenzivní stavební práce bedlivě sledují i obyvatelé obou vesnic, v nichž by mělo být po dokončení obchvatu výrazně klidněji. „Chodíme se na postup stavby dívat snad denně, dětem se líbí bagry a tatry, co tady jezdí. Je tu kvůli technice sice poněkud rušněji a prašněji, ale o to větší klid tady bude, až se vše dokončí,“ těší se mladá maminka z Nového Veselí.

Na výsledek je zvědavý rovněž Tomáš Marek. „Cesta přes centrum obce třeba s dětmi do školy a školky nebo na zmrzlinu či na procházku k rybníku bude určitě mnohem klidnější a bezpečnější, teď je tam opravdu velký provoz,“ míní obyvatel Veselí.

Stížnosti na hluk nebo těžkou techniku nemusí prozatím řešit ani vedení městyse. „Stavební firma naštěstí hodně využívá se svou technikou vedlejší komunikace vedoucí mimo obec, takže nejsme ruchem stavby nijak výrazně zasaženi,“ konstatoval starosta Nového Veselí Zdeněk Křivánek.

Stavba obchvatu je součástí postupně modernizovaného silničního tahu mezi Jihlavou a Žďárem nad Sázavou. Kraj Vysočina na této spojnici v minulých letech nechal postavut obchvaty Bohdalova a Jamného, na které čerpal peníze z fondů Evropské unie. S podporou evropské dotace nyní běží rovněž rozsáhlá výstavba obchvatu Velkého Beranova.