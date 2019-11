Chrudim chce severní obchvat, plány ale blokuje nevyužívaná železnice

Přibližně pět kilometrů dlouhá silnice by měla vést od mimoúrovňové křižovatky ve Vestci až na silnici I/17 mezi Markovicemi a obcí Bylany.



„Měl jsem kvůli tomu schůzku s ministrem dopravy a ředitelem Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Byli bychom rádi, aby poslední etapu obchvatu dotáhli do finále. I po dokončení druhé větve obchvatu bude stále doprava Čáslav - Vysoké Mýto proudit přes naše širší centrum. Ministr dopravy to podporuje,“ uvedl starosta Chrudimi František Pilný.

Díky severnímu úseku obchvatu Chrudimi, který by ústil i do velké průmyslové zóny, by se zbavilo centrum kamionů včetně konvojů, které přes tamní kruhové křižovatky velmi složitě převážejí obří tubusy pro větrné elektrárny.

Všechny plány ale roky blokuje nevyužitá železnice vedoucí z Chrudimi do Heřmanova Městce. Už od roku 2010 po trati nejezdí žádní cestující. Ani po devíti letech se Pardubický kraj, Správa železniční dopravní cesty ani jiné státní instituce nedohodly co s ní.

Pro Chrudim to je velký problém, protože dokud ŘSD nebude vědět, zda bude muset budovat nákladné přemostění tratě, nic se nepohne dopředu. „Na konci ledna bychom se měli sejít a říct si, zda trať ano, nebo ne, a podle toho se rozhodnout dál,“ řekl Pilný.

„Určitě je pro nás výhodnější, kdyby byla trať zrušena. Chceme, aby napojení do průmyslové zóny bylo co nejkratší, aby veškerý tranzit z průmyslové zóny vůbec nezatěžoval město, a tato trať nám překáží,“ uvedl místostarosta Chrudimi Pavel Štěpánek. Navíc stavba by se podle něj díky zániku trati podstatně zlevnila.

Kudy severní obchvat Chrudimi povede, neví zatím ani Ředitelství silnic a dálnic, které na letácích z různých časových období zakreslilo přeložku silnice I/17 na dvou různých místech. Co jisté je, že začínat bude na okružní křižovatce u Vestce.

Již několik let trvá stav, kdy správa železnic hovoří o prodeji trati, ale reálně se nic neděje. Existují jen dohady, zda Správa státních hmotných rezerv nebude žádat, aby koleje zůstaly kvůli napojení skladu v Kostelci u Heřmanova Městce.

Další neznámou na trase obchvatu je takzvaná Ostřešanská spojka, tedy nová trať spojující Chrudim a Pardubice, o níž není jisté, zda se někdy bude stavět.

A stejně tak není jisté, zda severní obchvat Chrudimi bude muset prostor možné budoucí tratě do Pardubic přemostit.

Starosta Chrudimi František Pilný uvedl, že poslední část obchvatu by měla stát 160 až 250 milionů korun. Podle Štěpánka stavba přichází v úvahu v horizontu pěti až deseti let.