Obchvat Českých Budějovic v ohrožení. Opustí stavbu italská firma?

10:02

Na jaře začalo italsko-slovenské sdružení firem Salini Impregilo a Doprastav budovat úsek dálnice D3 z Hodějovic do Třebonína. Nedávno se dostalo do malého skluzu, teď je podle informací MF DNES otázkou dnů až týdnů, kdy zůstane jen slovenská společnost. To může způsobit daleko větší zdržení.