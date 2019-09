U pardubického nádraží zhoustne doprava, Asko postaví u Labe nákupní centrum

Obě obchodní centra jsou řešena v rámci jednoho projektu, ale budou rozdělena na dva samostatné provozy.



„Výstavba obou provozů se uvažuje v časovém souběhu,“ uvedla společnost ASKO Invest Tschechien v oznámení záměru, který byl zveřejněn v informačním systému EIA.

Podle textu oznámení by stavba měla začít v únoru příštího roku a provoz by měl být zahájen v říjnu 2020. Součástí akce bude i vybudování 180 parkovacích míst. Práci by tam mělo najít přes šedesát lidí.

Magistrát si při projednání vymínil, že vysoký reklamní pylon investor nahradí „méně agresivní formou nosiče“, například stožárem s vlajkou. „Podél ulice kpt. Bartoše je vhodné navázat na stromořadí, které začíná před UNI Hobby a pokračovalo by až k řece,“ uvedl magistrát ve svém stanovisku.

Nový obchod bude znamenat i zvýšení zatížení jedné ze dvou silnic, které spojují Polabiny s centrem Pardubic. Právě na ulici kpt. Bartoše loni ve špičkách doprava pravidelně kolabovala, což se postupně zlepšilo patrně i díky jinému nastavení intervalu na semaforech.

Projektanti dospěli k závěru, že kruhový objezd sloužící na ulici kpt. Bartoše zákazníkům UNI Hobby kapacitně zvládne i další nákupní centrum společnosti ASKO.

I přesto, že na něm aut poměrně rychle přibývá. Podle výsledků z celostátního sčítání dopravy z roku 2016 tam ve špičce projelo 1 120 vozů za hodinu.

Podle nového dopravního průzkumu projede křižovatkou už 1 240 vozů za hodinu. Po otevření nového nákupního centra se tam podle zveřejněného záměru zvedne frekvence aut ve špičkové hodině na 108 vozů.



Lokalitou jezdí čím dál víc aut, říká starosta Polabin

„Dopravě to samozřejmě nepomůže. Přijde nám, že v poslední době v Polabinách přitom doprava narostla. Zvyšuje se doprava na Bělehradské i na kpt. Bartoše, buď přibyla auta, nebo se vinou rekonstrukce silnice u Parama lidé naučili jezdit přes Rosice,“ uvedl starosta Polabin Radek Hejný.

Potíže s dopravou ale patrně mnohem více než market ASKO může způsobit multifunkční centrum, které na místě někdejšího lihovaru naproti nádraží Českých drah hodlá v roce 2021 začít stavět developerská firma Redstone Real Estate.

Lihovar nahradí multifunkční centrum, jehož dominantou bude hotel. V místě vzniknou restaurace a obchody, developer zde chce vybudovat i wellness a fitness centra.