Muž v pražských Letňanech zabil prodavačku, odešel v novém obleku

Událost se stala v úterý večer v obchodním centru v Letňanech v jedné z prodejen oblečení.

„Podle prozatímních zjištění zatím neznámý pachatel přišel do obchodu, tam se převlékl do nových šatů a zavraždil dvaačtyřicetiletou ženu,“ uvedl policejní mluvčí Jan Daněk.

Doplnil, že násilník při odchodu z prodejny vzal z pokladny peníze a zmizel neznámo kam.

Podle kriminalistů to byl muž ve věku kolem třiceti let. V obchodě nechal svoje staré oblečení. Jsou to takzvané plísňové džíny značky Croop Denim, červená flanelová košile značky Mustang, černé tenisky značky DC, hodinky Daniel Klein a tmavá kšiltovka značky Marks & Spencer.

V prodejně muž nechal také červený zapalovač s nápisem “Sex instructor - first lesson free!“.



„Z obchodu odešel v novém pánském tmavém obleku značky Otto Berg ve velikosti 50. Stejné značky byly i polobotky,“ dodal mluvčí policie.

Jestliže pachatele na snímku někdo poznává, ať své informace ihned sdělí na linku 158.