V chátrajícím obchodním centru hořelo, přestavba zůstává jen na papíře

S ohněm ve zchátralém objektu v Černého ulici v Bystrci hasiči bojovali přes tři hodiny a mezi lidi vyslali doporučení, aby si raději zavřeli okna. Přestože chemikálie z místa neunikly, vzduchem se šířil nepříjemný zápach spálených pneumatik.

„Příčinu požáru ještě vyšetřujeme, ale škoda není žádná, protože jde o objekt určený k demolici,“ podotkl mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.

Místní obyvatelé okamžitě začali nejen na sociálních sítích diskutovat o budoucnosti někdejšího socialistického střediska nákupů a služeb, které MF DNES v minulosti zařadila na seznam největších ostud Brna.

„Snad už to konečně zbourají,“ napsala například Lucie Kalvodová.

Rozpadající se budova přitahuje děti z vedlejší školy

Přitom podle původního záměru majitele, společnosti B. Letná, tu už loni měl stát architektonicky unikátní polyfunkční dům s obchody, kancelářemi a byty. Místo je však stále opuštěné a o to víc přitahuje ty, kdo v něm nemají co dělat.

Problém se vleče už od roku 2000, kdy tu zavřely poslední obchody a přestěhoval se sem sklad, mimo jiné právě s pneumatikami.

„Investor musel odkoupit pozemky, aby tam polyfunkční dům mohl vzniknout. Do toho potřebuje stavební povolení k odstranění a druhé pro zahájení stavby. Letos v září by ale měli dělníci začít Letnou skutečně bourat,“ tvrdil loni místostarosta Bystrce Jaroslav Petr (ANO).

Jenže se stále nic neděje. A právě to vadí lidem i vedení městské části. „Hned v sousedství se nachází základní škola a rozpadající se budova přitahuje děti jako magnet. Kromě toho, že je to ošklivé, máme obavu, aby se někomu něco nestalo,“ uvedl bystrcký starosta Tomáš Kratochvíl (ČSSD).

Podle něj ale městská část nemá žádné páky. „Když uvidíme, že je tam porušený plot, upozorníme majitele, aby si ho spravil. To je ale vše, co můžeme dělat, protože jde o soukromý objekt,“ podotkl Kratochvíl s tím, že radnice se snaží investorovi ve všem vyjít vstříc.

„Prodali jsme mu třeba plochu, na které chtěl postavit kontejnery na odpadky,“ dodal Kratochvíl.

Požár stavbu neurychlí

Kdy se začne stavět, netuší ani šéfka místního stavebního úřadu Ivana Krejčová. „Majitel má rozhodnutí o umístění stavby a povolení k demolici, další stanoviska si shání. Je jich hodně, protože se jedná o poměrně složitý projekt,“ poznamenala Krejčová.

Nová Letná v Bystrci Někdejší obchodní centrum vzniklo v 80. letech minulého století. Byly tu prodejny potravin, restaurace, pošta, trafika, předprodej jízdenek a další obchody i služby.

Po revoluci objekt měnil majitele. Obchody skončily v roce 2000, od té doby areál chátrá.

V roce 2015 představil současný majitel, společnost B. Letná, záměr sedmipodlažního polyfunkčního domu se 70 byty, třemi desítkami kanceláří, obchody v přízemí a dostatkem parkovacích míst. Ani přes sliby však zatím nezačal stavět.

Podle ní ani požár nic neurychlí. „Museli bychom mít od hasičů vyjádření, že stavba je staticky nebezpečná, ale i tak je to dlouhý proces. Lepší je se s majitelem domluvit,“ okomentovala Krejčová.

V tom, co se odehrálo v neděli, má jednatel společnosti B. Letná Ivo Adamčík jasno. „Někdo do našeho objektu vnikl násilím a požár úmyslně založil,“ prohlásil s tím, že jinak je areál dobře zajištěný. „Chodíme to kontrolovat my, městská policie i úřad městské části. Co je poškozené, opravíme, ale po čase se tam zase někdo dostane,“ posteskl si Adamčík.

Bystrčtí strážníci na místo několikrát vyjížděli kvůli oznámení, že se do objektu dostaly děti.

„Naposledy se to stalo na konci loňského roku, nikoho jsme tam ale nezastihli. Asi tři měsíce jsme budovu kontrolovali denně, ale protože se nic nedělo, upustili jsme od toho. Další výjezd jsme měli až v neděli k požáru,“ sdělila mluvčí brněnských strážníků Tereza Kadrnožková.

Přestavba vyjde na stovky milionů

Investor prý začne stavět, jakmile získá potřebná razítka. Kdy se tak ale stane, zatím není jasné. „Nevím, kdy to bude,“ podotkl Adamčík.

A neupřesnil ani hodnotu investice, od níž se následně odvíjejí ceny bytů a dalších prostor. „Vzhledem k tomu, jak se ceny vyvíjejí, nedokážu říct, na kolik to celé vyjde. Částku upřesníme až ve chvíli, kdy se začne stavět. Řádově ale půjde o stovky milionů korun,“ doplnil Adamčík.

Jak má objekt vypadat, je možné najít na internetu, kde realitka Fiedler Reality nabízí byty ve velikosti od 1+kk po 4+kk a nebytové prostory. Bližší informace ale nemá a zájemce řadí do databáze.

K chátrajícím pozůstatkům socialistické éry v Bystrci ještě nedávno patřil také obchodní dům Javor na náměstí 28. dubna. Ten však v roce 2016 koupila společnost Magnum, za pochodu ho zrekonstruovala a nedávno otevřela. Navíc ještě přistavuje křídlo pro lékaře.

Prohlédněte si ostudná místa Brna, mezi něž patří i Letná: