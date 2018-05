VIDEO: V trase D55 u Otrokovic byla i první figurka muže, má tisíce let

Měli pořádnou dávku štěstí. Malou keramickou sošku s korálkem v hrudi archeologové vytáhli ze skoro dvoumetrové zásobovací jámy, od níž si původně nic neslibovali. Její stěny se zhroutily a figurku pohřbily pod vrstvou vlhké hlíny. Díky tomu se ani po tisících let nerozpadla a výzkumníci mohli učinit dost možná nejvýznamnější objev posledních let.

Nenápadná figurka byla nalezena v místech budoucího dálničního obchvatu Otrokovic. Pochází z doby bronzové, může být tři tisíce let stará. A v českém prostředí nemá obdoby.

„Známe Věstonickou venuši ze starší doby kamenné. I další řadu ženských figurek z pozdější doby. Ale nikdy tu nebyla nalezena figurka muže,“ líčí Miroslav Popelka z hulínské pobočky Ústavu archeologické památkové péče Brno.

Právě on ve čtvrtek ráno sošku objevil nedaleko cesty, která spojuje zlínské Malenovice s otrokovickou místní částí Kvítkovice.

Co symbolizuje vsazený bronzový korálek?

Malá soška má naznačený nos a také genitálie, což odkazuje právě na mužskou postavu.

„Může to být důkazem změn v pravěké společnosti, kdy po období matriarchátu začali být dominantní muži,“ vysvětlil Popelka.

Soška je z pálené hlíny a zajímavostí je bronzový korálek vsazený do její hrudi. O jejím významu se mohou experti pouze dohadovat.

„Připadá mi, že ta figurka mohla být spojena s kultem kovovýroby. Ostatně mužská role je v tomto období spojená s dobýváním rud a kovovýrobou. Ale zrovna tak může jít pouze o dětskou hračku,“ přemýšlí archeolog.

Po dlouhém zkoumání soška poputuje do zlínského muzea

Protože se jedná nejspíše o první pravěkou mužskou figuru, je její historická hodnota obrovská.

„Teď zamíří k dalšímu zkoumání do laboratoří a bude předmětem dlouhého výzkumu. Počítáme ale s tím, že v příštím roce by mohla rozšířit sbírky zlínského muzea,“ uvedla archeoložka Jana Langová z Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně.

Podle ní by mohla být v budoucnu jedním z nejcennějších předmětů ve sbírce.

„Předpokládám, že ji lidem ukážeme při nějaké krátkodobé výstavě. V budoucnu by se pak stala součástí archeologické expozice, kterou chce muzeum zřídit na hradě v Malenovicích,“ doplnila Langová.

Pokračování dálnice začne vznikat v létě

Oblast, již od loňska zkoumají archeologové, je na nálezy mimořádně bohatá. Našla se zde řada nádob, bronzové ozdoby, forma na výrobu kovové sekery nebo například závaží tkalcovského stavu.

„Svědčí to o tom, že celé sídliště bylo bohaté a soběstačné. Leželo na křižovatce důležitých obchodních cest. Každým dnem nám vydává další a další zajímavé předměty,“ podotkl Popelka.

Jeho tým už loni na podzim nedaleko nalezl tři tisíce let starý hrob se zachovalou kostrou dítěte. Bylo uloženo v embryonální poloze, což svědčí zřejmě o rituálním pohřbu.

Nálezy takto hodnotných předmětů podle Popelky celý výzkum nezpomalí a archeologové by měli skončit do začátku léta. Pak začnou silničáři s budováním obchvatu, jenž je součástí dálnice D55 (viz též ŘSD získalo poslední pozemky, dostavba dálnice u Otrokovic začne v létě).