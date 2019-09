Obce na jihu Moravy se bojí, že je s rozšířením mýta zahltí kamiony

Například v Olešnici na Blanensku pracují dělníci na opravě průtahu už rok a za pár týdnů bude hotový. Starosta Zdeněk Peša (SNK) má teď obavy, jak dlouho silnice opravená za 50 milionů korun vydrží, pokud kamiony začnou městečkem s přibližně 1 700 obyvateli od příštího roku jezdit.

„Dnes tady projíždí 200 kamionů, od ledna to může být několikanásobně více. Nebojím se říci, že i dva tisíce,“ prohlásil starosta.

Olešnicí nevede žádná tepna. Jen silnice druhé třídy, která propojuje Poličku s tahem I/19 u Kunštátu. Problém může nastat po plánovaném zavedení mýtného na vybraných silnicích I. třídy od 1. ledna 2020. Mezi nimi je z jižní Moravy mimo jiné hlavní tah I/43 z Brna na Svitavy, kterému se můžou řidiči vyhýbat právě přes Olešnici. Dále bude zpoplatněná I/50 od Slavkova u Brna směrem na Uherské Hradiště a I/52 z Brna až do Mikulova.

Vedení kraje proto chystá na podzim velké sčítání kamionové dopravy. „Provedeme ho na krajských silnicích, u kterých vidíme riziko, že by je mohly nákladní vozy začít více využívat. Nyní vybíráme firmu, která sčítání provede,“ uvedl krajský náměstek pro dopravu Roman Hanák (ČSSD).

Přes dvacet rizikových úseků na krajských cestách

Celkem na krajském úřadě vytipovali 23 úseků, mezi nimiž je i opravovaná cesta přes Olešnici. Kolem tahu z Brna na Svitavy je potenciálních rizikových míst vůbec nejvíce. Už dnes se totiž ve špičkách snaží řidiči vyhnout dlouhým kolonám, které vedou kolikrát od Brna až do Lipůvky, tím, že jedou přes Lelekovice a Vranov u Brna.

„Nejezdí zde jen osobní auta, ale i kamiony. Ta silnice na to přitom není vůbec stavěná a máme obavu, že se zpoplatněním se to ještě zhorší. Další problém je ten, že ani nemáme všude chodníky,“ upozornila starostka Vranova Kateřina Jetelinová (ODS).

V polovině prázdnin při setkání s pracovníky ministerstva dopravy neuspěli starostové dotčených obcí ani Jihomoravský kraj v tom, aby státní silnice v regionu do mýtného nebyly zahrnuté. „U výběru komunikací hrála roli intenzita těžkých nákladních vozidel a také nákladovost zavedení a provozování zpoplatnění,“ vysvětlila mluvčí ministerstva dopravy Lenka Rezková.

Mýtné na silnicích I. třídy I/43: Brno – Svitavy I/50: Holubice – Uherské Hradiště I/52: Brno – státní hranice v Mikulově

Ministerstvo bylo neoblomné i kvůli tomu, že stát musí naplnit pravidla vysoutěženého tendru na provozovatele mýtného, v němž se počítá se zpoplatněním 900 kilometrů silnic I. třídy v celém Česku.

„Psal jsem panu premiérovi, aby na nové úseky po dobu dvou let zkušebně nasadili nulovou sazbu mýtného, stejně jako je u spotřební daně na tichá vína. Nic by se neporušilo, tendr by byl naplněn, brány osazeny, ale zatím s nulovou nebo symbolickou sazbou,“ nastínil možné řešení předseda Svazu měst a obcí František Lukl (nez.), který je zároveň starostou Kyjova.

I jeho města by se mohl nárůst nákladní dopravy dotknout. Některým řidičům se může vyplatit nejezdit po zpoplatněné komunikaci I/50, ale po takřka souběžně vedoucí nezpoplatněné státní silnici přes Kyjov.

Sčítání kamionů provede Jihomoravský kraj znovu na jaře, kdy už bude mýtné platit. Pokud někde průjezd těžkotonážních vozidel výrazně naroste, bude to podle Hanáka pro hejtmanství jasný signál, že se tudy snaží řidiči vyhnout placeným úsekům. V ruce budou mít tvrdá data, že se obavy starostů skutečně naplnily.

Zákazy vjezdu odmítá policie

Starostové volají po tom, aby se vydal zákaz tranzitu na krajských silnicích. Jenže k tomu je skeptická policie. „Dopravní značení se nemůže dávat někam jen preventivně, každá značka musí být opodstatněná. Když se k tomu vyjadřujeme, chceme mít jasné podklady,“ poznamenal policejní mluvčí David Chaloupka.

Se zákazem tranzitu v minulosti uspěly například Židlochovice, které ho s ostatními obcemi prosadily na krajské cestě vedoucí do Břeclavi podél dálnice D2. „Pomohlo nám to výrazně,“ řekl starosta Židlochovic Jan Vitula (TOP 09).

Podle Lukla je to však nedostatečné opatření, olešnický starosta Peša pak vidí možné řešení v přijetí nového zákona. „Bylo by jasně dané, že na silnice nižších tříd nemůže tranzit, tak je to i v jiných zemích,“ míní Peša.

Hejtmanství však slíbilo starostům, že případně půjde právě cestou zákazu tranzitu, jaký už po více než roce vyřizování v současnosti vzniká na krajských silnicích mezi dálnicí D2 a D1 na Vyškov.

„Pokud by nastal problém po zavedení mýtného, dohodli jsme se starosty, že to budeme řešit společně a bude to mít na starost krajská správa silnic,“ dodal náměstek Hanák.