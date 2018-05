Stavební úřad nařídil Nymburku zavřít bazén, hrozí zřícení stropu

Stav budovy z roku 1967 sice není podle vedení města havarijní, ale přesto je vážný. Návštěva bazénu by mohla být pro veřejnost riskantní.



„Nezbývá nám než uposlechnout výzvy úřadu k ukončení provozu bazénu,“ sdělil starosta Pavel Fojtík (STAN).

Stavební úřad v budově provedl kontrolu, jež odhalila podstatné nedostatky, například zrezavělé ukotvení stropních podhledů, které jsou na některých místech uvolněné a v krajním případě by se mohly zřítit.

Špatný stav urychlí modernizaci

Názor stavebního úřadu by mohl urychlit rozhodování zastupitelů o kompletní rekonstrukci nymburského bazénu. Vedení města již delší dobu plánuje jeho úplnou přestavbu za zhruba 200 milionů korun.

Podle Fojtíka je záměrem velkou část budovy zbourat a přestavět v moderní plavecký bazén s atrakcemi včetně toboganu a wellness vybavení.

„Projektová dokumentace k rekonstrukci je téměř hotová, chybí jen poslední stanovisko,“ dodal Fojtík.

Vizualizace nového plaveckého bazénu v Nymburku.

Podle starosty by město muselo stavbu financovat samo prostřednictvím úvěru. A do toho se části zastupitelů příliš nechce, diskutovat o tom budou na zasedání 21. června.

Pokud by se město pro přestavbu rozhodlo, s pracemi se může podle odhadů radnice začít v první části příštího roku, hotovo by mělo být do dvou let.

Částečnou opravu závad, kvůli kterým stavební úřad rozhodl o uzavření bazénu, nevidí město jako smysluplnou a ekonomickou s ohledem na to, v jaké fází jsou přípravy na úplnou přestavbu.

Pro Nymburk to není jediný „stavební“ problém, který musí akutně řešit. Stavební úřad například nedávno vydal rozhodnutí o uzavření provozu tamní zinkovny, která podle úředníků údajně nemá potřebná povolení. Firma ale i měsíc po rozhodnutí dál vyrábí a proti stanovisku úřadu podala odvolání s tím, že všechna povolení má v pořádku.

Úředníci firmě hrozí sankcemi. Loni také muselo město uzavřít lávku přes Labe, která je stejné konstrukce a autora jako lávka v pražské Troji, která se loni zřítila do Vltavy a zranilo se přitom několik lidí. Město nyní připravuje stavbu lávky nové.