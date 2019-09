Nuncius přijel na místo vily, kde věznila StB Berana. Posvětil smírčí kříž

Toho Státní bezpečnost (StB) věznila v 50. letech právě ve vile uprostřed rozlehlé zahrady. Dům původně patřil rodině Josefa Brosche, majitele továrny na pletací přízi. Po válce ale byli původní obyvatelé odsunuti a vilu na okraji města zabrala Státní bezpečnost. Ta v něm pak dva roky držela v naprosté izolaci kardinála Josefa Berana. Na místě, kde dům stával, posvětil papežský nuncius smírčí kříž.

„Když jsem byl ještě bohoslovec v Římě, často jsem pobýval u hrobu kardinála Berana v kryptě sv. Petra ve Vatikánu, sloužili jsme tam mše. Když teď vidím tohle zarostlé místo v Liberci, tak i přes tu hrůzu, která se tu musela odehrávat, je to tady zvláštně krásné. Smutné, ale i plné naděje. Myslím, že by se tu mohly časem odehrávat malé poutní mše. Mohlo by se tady z toho stát takové poutní místo,“ řekl Balvo.

Právě toho se ale svého času komunisté báli, a dům proto v roce 1969 strhli. „Nezůstalo tu nic, protože se báli, že sem lidé začnou chodit a udělají si z toho protestní místo. Jediné, co se nám podařilo najít, je tahle nádrž, ve které kdysi bývalo zahradní jezírko. Byla v něm spousta odpadků, všechno zarostlé křovím, museli jsme to vyčistit. Smírčí kříž jsme dali právě sem, protože základy domu už jsme nenašli. Navíc ten rybníček bylo jediné místo, kam směl kardinál z domu chodit. Jinak ho pořád drželi uvnitř,“ zmínil arciděkan liberecké farnosti Radek Jurnečka.

On sám o tajemném domě v Ostašově dlouho nevěděl. Stejně jako spousta dalších. Lidé z okolí sice tušili, že tam StB někoho vězní, ale neměli ponětí koho. Státní bezpečnost dům i zahradu pečlivě hlídala, takže se k němu nemohl nikdo dostat.

„Když jsem přišel do Liberce, neměl jsem ani tušení, že zde byl kardinál Beran internován. Dozvěděl jsem se to až při setkání se spolkem Přátel Ostašova. Hned mě to zaujalo, a proto jsme připravili i tuhle akci,“ dodal Jurnečka.

Až po sametové revoluci vyšly najevo zajímavé skutečnosti. V přísně střežené vile StB zkoušela na Beranovi různé přípravky, aby ho kompromitovala. Kromě séra pravdy to byly i prášky na vyvolávání sexuální touhy. StB do vily spolu s Beranem zavřela i mladou řeholnici jménem Mlada. Jejich milostné hrátky měly zachytit natajno umístěné kamery. StB se těšila, jak záběry Berana znemožní. Jenže i když mu do čaje a polévky dávali různá afrodiziaka, nikdy k ničemu nedošlo. Tajná akce skončila fiaskem.

Kromě uctění památky Josefa Berana odsloužil nuncius Balvo i slavnostní mši v kostele sv. Antonína Velikého u příležitosti 460 let od položení jeho základního kamene a také od uplynutí 140 let od povýšení libereckého děkanství na arciděkanství.