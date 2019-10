V Čisté se rozezněl největší zvon za poslední tři roky, vysvětil ho kardinál

Významný okamžik v historii obce obyvatelé Čisté využili k pořízení památeční fotografie. Téměř dvoutunový zvon ze zvonařské dílny v Brodku u Přerova byl před slavnostním vysvěcením v obležení do posledního okamžiku.

Že jde o ojedinělou událost republikového významu, dokazovala v malé obci na Svitavsku přítomnost kardinála Dominika Duky, který zvonu o průměru 142,5 centimetrů požehnal.



Přítomna byla i autorka zvonu Leticie Vránová-Dytrychová, jejíž zvonařská dílna před pár lety už jeden menší zvon pro Čistou odlévala.

„Ani by mě ve snu nenapadlo, že za čtyři roky budu do věže doprovázet takového velikána. Jeho cesta ke zrození byla především pro Čistecké obtížná a já jim gratuluji, že to dokázali,“ řekla zvonařka, která prozradila, čím je nový zvon ojedinělý.

Obnovu zvonu doprovázela originální sbírka Symbolem veřejné sbírky se stal střípek z původního zvonu z roku 1745, který byl v roce 1917 zrekvírován pro potřeby válečného průmyslu. Analýzou střepu bylo zjištěno, že obsahuje 0,22 % zlata. V přepočtu na celý zvon to bylo celkem 4 kg zlata. Původní zvon Mikuláš musel být odevzdán za první světové války. Pro velkou hmotnost a rozměry byl rozbit na kusy přímo na věži, zůstal jen jediný střípek s reliéfem sv. Mikuláše, který se v Čisté dochoval do dnešních dnů a stal se tak symbolem veřejné sbírky.

Každý mohl přispět svým „střípkem“. Na obnovu zvonu bylo potřeba 1,7 milionů korun. „Spočítal jsem, že budeme potřebovat 2100 střípků, tzn. 2100 darů v hodnotě 650 korun, které nám zafinancují zvon. Nakonec financí bylo potřeba víc, protože cenová nabídka na tvorbu byla vytvořena na samém počátku. V době, kdy jsme zadávali výrobu zvonu, jsme měli 250 tisíc. Dnes jsme na částce 400 tisíc. Rodáci z Německa nám přes Česko-německý fond budoucnosti přispěli částkou 300 tisíc, hlavní mecenáš zvonu Arnošt Maiwald daroval půl milionu, obec přispěla částkou 400 tisíc,“ dodal Pavel Kuře s tím, že dárci každého střípku budou zapsáni na pamětní desku u zvonu.

„Ač to v dnešní době nebývá vůbec zvykem, souhlasili jsme s tím, že při odlévání bude do slitiny vloženo zlato. Budeme rádi, když bude zvon svým hlasem každý den hlásat váš rytmus života, energie a lásky, především té Boží. Mikuláši, zvoň jasně, na věky věků,“ provolala při slavnostním shromáždění zvonařka Dytrychová, která na zvon ještě před vytažením do věže třemi údery srdce zazvonila.

Zvon, který od prvotní myšlenky vznikal více než 5 let, poté zamířil do okenice pod věžními hodinami, která musela být kvůli velikosti zvonu zvětšena, jinak by ho zvonaři do věže nedostali.

Do výšky zhruba šestnácti metrů ho zvedal zkušený jeřábník Tomáš Vychytil.

„Jeřáb zvládne 45 tun, přesto cítím větší zodpovědnost než kdy jindy,“ přiznal v kabině mohutného stroje. Jeho um se zatajeným dechem sledovaly desítky přítomných, kteří ho po zdárné misi, kdy si zvon převzali pomocí kladek zvonaři ve věži, odměnili velkým potleskem.

Zavěšený zvon se poprvé ozval po bohoslužbě krátce před druhou hodinou odpoledne, kdy ho spolu se zbývajícími zvony rozezněli místní zvoníci, kteří se do zvonického života aktivně zapojují i na celostátní úrovni.

Nový zvon je víceméně replikou původního zvonu z roku 1745, který byl v roce 1917 zrekvírován. Zvon je unikátní rekonstrukcí vrcholně barokní výzdoby svého předchůdce z Kerckerovy zvonárny.

„Nešli jsme ale do absolutní repliky, protože jsme ani po těch pěti letech nesehnali stoprocentní informace. Kromě data rekvizice, technických parametrů jsme o původním zvonu nevěděli zpočátku prakticky nic. Postupně jsme získávali další informace, například podobu výzdoby jsme hledali u sedmi zvonů ze stejné zvonárny, aby byl nový Mikuláš co možná nejvěrnějším ztvárněním toho původního,“ dodal zvoník a koordinátor projektu obnovy zvonu Pavel Kuře.

Zvon je naladěn na tóninu D1 tak, aby souzněl s ostatními dvěma zvony umístěnými na věži.