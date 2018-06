Více sester i lůžek. Nový šéf Fakultní nemocnice Ostrava slibuje řadu změn

„V našem regionu s těžkým průmyslem a znečištěným ovzduším chybí plicní lůžka. Máme jich dvacet, ale to nestačí. Denně musíme odmítat asi pět pacientů, kteří potřebují hospitalizaci. Kam odcházejí, nevíme. Jinde je zřejmě hospitalizují na interně, což není ideální řešení. Proto plánujeme navýšit počet plicních lůžek na dvojnásobek,“ uvedl ředitel Machytka na své první tiskové konferenci od jmenování.

Ředitele Fakultní nemocnice v Ostravě Svatopluka Němečka (vlevo) nahradil Evžen Machytka

Doufá, že se to podaří do několika měsíců, tedy ještě letos. K tomu však potřebuje získat souhlas zdravotních pojišťoven. „Už jsme o tom s nimi začali jednat,“ uvedl ve čtvrtek.

Všeobecnou zdravotní pojišťovnu (VZP) už nemocnice oslovila i se žádostí o podporu větších plánů: chce například vybudovat robotické chirurgické pracoviště, II. Interní kliniku zaměřenou na gastroenterologii a diabetologii, akreditované pracoviště pro klinickou imunologii, postavit nový psychiatrický pavilon a možná i novou budovu pro operační sály a krevní centrum.

„Akreditované pracoviště klinické imunologie v regionu chybí. Pacienti i lékaři, kteří se chtějí v tomto oboru vzdělávat, musí cestovat za hranice kraje,“ zdůvodňuje Machytka jeden ze svých záměrů, které by rád zrealizoval do roka. Stejně jako například II. Interní kliniku.

Nové operační sály vyjdou nejméně na půl miliardy

Delší dobu potrvá podle něj modernizace zastaralých operačních sálů a budovy krevního centra.

„Zvažujeme, zda se pustit do rekonstrukcí, nebo do stavby nového pavilonu, kam by vešlo deset moderních operačních sálů i krevní centrum a navazující služby. Jeden operační sál dnes ale stojí padesát milionů, novostavba tak vyjde minimálně na půl miliardy. Nejdříve proto musíme zpracovat strategický plán investic. A všechny naše záměry na změny v poskytování péče předjednat se zdravotními pojišťovnami. Společné setkání budeme mít příští týden,“ líčil Machytka.

Ředitel ostravské pobočky VZP Aleš Zbožínek MF DNES potvrdil, že jednání s fakultní nemocnicí už probíhají. „V minulosti se plicní lůžka rušila, dnes na Ostravsku chybí. A některé nemocnice v regionu ruší interny. Takže změny ve fakultní nemocnici v těchto odbornostech určitě podpoříme,“ říká Zbožínek.

„Rozhodnutí ale nebude na mně. Finální podobu dohody o rozšiřování smluvní péče s fakultními nemocnicemi totiž vždy schvaluje ústředí naší pojišťovny,“ dodal.

Podotkl, že VZP podporuje například i výstavbu psychiatrického pavilonu v Ostravě-Porubě a nenamítala by nic ani proti modernizaci operačních sálů. „Jde o trend, ze kterého mají prospěch pacienti, nemá přitom přímý vliv na smlouvy s pojišťovnou,“ říká Zbožínek.

Machytka nyní zopakoval to, co říkal v únoru, kdy ho ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dočasně pověřil vedením nemocnice po odvolání Svatopluka Němečka: „Chci se zaměřit na personální stabilizaci.“ Dodal, že od února už nemocnice přijala dvacet lékařů a přes třicet sester.

Nastoupí desítky absolventek

Podle šéfky největší odborové organizace v nemocnici Zuzany Sargové však zůstal přepočet úvazků sester v prvních měsících roku téměř stejný, jako byl ve srovnatelném období loni. „Sester nepřibylo,“ říká.

Podle Machytky ale nelze srovnávat počet úvazků s loňským rokem. „Za mého působení už nastoupilo nebo je v procesu přijetí 44 sester. Odchody ve stejné době evidujeme v počtu 23,5 úvazku,“ upřesnil.

Netají ale, že nemocnici stále chybí desítky zdravotnic. „Na všech klinikách právě běží personální audity, abychom zjistili, kde je situace nejpalčivější. Ale už v příštích týdnech nastoupí dvacet nových zdravotních sester – absolventek středních a vysokých škol,“ uvedl Machytka.

Dodal, že pokud jde o lékaře, mají tabulkově plný stav, ale chybí někteří specialisté. „V příštích dnech vypíšeme například otevřené výběrové řízení na pozici přednosty chirurgické kliniky,“ dodal.