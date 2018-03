Nový Jičín zve na jaře do přírody

„Letos v rámci akce Ukliďme svět - Ukliďme Česko, na základě tipů od občanů, budeme čistit lokalitu podél říčky Grasmanky. Vracíme se sem sice již podruhé, ale je to místo, které nám po obhlídce města připadalo nejznečištěnější. Navíc nás tu čeká příjemné zakončení v pizzerii,“ uvedl místostarosta Ondřej Syrovátka. Sraz účastníků je 7. dubna v 9 hodin pod přístřeškem u workoutového hřiště. Registrace dobrovolníků probíhá na: www.uklidmecesko.cz. „Kvalitní holínky jsou nutností, pytle na odpad i rukavice zajistíme. Akce je vhodná pro rodiny s dětmi,“ dodal Syrovátka.

Na pátek 20. dubna je naplánována první jarní vyjížďka po cyklostezce Koleje z Nového Jičína do Hostašovic. „Abychom podpořili kampaň Do práce na kole, převezme naše cyklojízda moto kampaně „Zachraň město!“. Startujeme v 16 hodin v Žilinské ulici. Jezdci v kostýmu superhrdiny dostanou za účast malý dárek,“ uvedla za pořadatelský tým Kateřina Imrýšková z novojičínské radnice. Registrace týmů cyklistů, chodců, běžců a koloběžkářů do kampaně Do práce na kole probíhá až do konce dubna na webu: www.dopracenakole.cz.

Nový Jičín se letos již počtvrté připojí k oslavě Světového dne pro fair trade. Férová snídaně NaZemi proběhne v sobotu 12. května od 9:30 hodin na louce vedle chaty Svinec. Cílem je podpořit produkty fair trade, tedy ty, které si lidé vytvoří vlastní prací s ohledem na životní prostředí, a také odpovědnou spotřebu. Účastníci si přinesou vlastní dobroty a deku či karimatku.

Podrobnější informace jsou zveřejněny na webu města www.novyjicin.cz/zdravemesto/ a na facebooku Zdravé město Nový Jičín.