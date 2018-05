Nový Jičín připravil letní brigády pro studenty

Zájemci o brigádu musejí odboru životního prostředí nejpozději do 21. května 2018 doručit poštou, e-mailem nebo osobně přihlášku. Její formulář je k dispozici na webu města nebo na odboru životního prostředí, v kanceláři číslo 303 ve 3. patře radnice.

„Letos mohou studenti vybírat z osmi týdenních turnusů v průběhu června až srpna. V rozpočtu jsme na brigádníky vyčlenili 150 tisíc korun. Hodinovou mzdu budou mít 80 korun, přičemž budou pracovat šest hodin denně, od 7:00 do 13:00,“ řekl starosta Nového Jičína Jaroslav Dvořák. Brigády se může zúčastnit každý student, který nejpozději v den nástupu do práce dosáhne 16 let věku. Ochranné pomůcky a nářadí pracovníkům město zajistí.

„Město Nový Jičín prázdninovou výpomoc brigádníků vítá a také zájem ze strany studentů je stále veliký. Přihlášených je většinou dvojnásobný počet, než lze přijmout. Proto požadovaný počet brigádníků z doručených z přihlášek losujeme, aby byla zaručena objektivita výběru. Letos můžeme přijmout až 57 studentů,“ doplnila Kateřina Kuželová z odboru životního prostředí novojičínské radnice. Ta také na adrese: kkuzelova@novyjicin-town.cz nebo na telefonním čísle 556 768 261 poskytne podrobnější informace k organizaci Zeleného města.