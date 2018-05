Nový Jičín po půlroce vylepšuje městskou hromadnou dopravu

„Po několika měsících od zavedení městské hromadné dopravy, kdy jsme pozorovali a vyhodnocovali její provoz, se ukázala potřeba několika drobných změn. Kromě zajištění dopravy na kulturní akce města pro obyvatele místních částí, došlo u některých spojů na minutové úpravy časů odjezdů,“ řekl místostarosta Nového Jičína Ondřej Syrovátka.

Pro lepší orientaci cestujících se na čelních panelech autobusů zobrazují zastávky na trase. Na zastávkách už byly vylepeny mapy městských i příměstských linek. Odjezdy spojů MHD se zobrazují i na světelné tabuli KODIS na autobusovém nádraží. A ještě letos bude obdobná světlená tabule instalovaná v Loučce. „Pro urychlení jízdy autobusů budou některé zastávky po 10. červnu nově vedeny jako zastávky na znamení, v jízdních řádech jsou označeny křížkem,“ dodal Syrovátka.

Nový systém MHD začal v Novém Jičíně fungovat 10. prosince 2017. Službu provozuje soukromý přepravce a je kompletně zajištěna ekologickými elekrobusy.



„Smlouva byla uzavřena na deset let se společností Arriva Morava. Té město platí přibližně čtyři a půl milionu korun ročně s tím, že do MHD je zapojena i příměstská doprava a lidé nad 65 let věku mohou cestovat zdarma. Změny, které začnou platit od 10. června, by neměly, pokud budou spoje dostatečně vytížené, přinést žádné finanční navýšení,“ uvedl druhý místostarosta Pavel Rozbroj.