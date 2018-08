Nový Jičín obnovuje kamenné divadlo

Kamenné divadlo na Skalkách v Novém Jičíně začíná získávat svou původní podobu. Novojičínská radnice nechala odstranit nánosy hlíny, poškozené stromy, znovu sestavit zídky kolem jeviště a poskládat přírodní ohniště. Obnova této části kamenného divadla, které nechal v roce 1929 postavit německý okrašlovací spolek, přišla na 329 tisíc korun. Scéna pod širým nebem fungovala až do 60. let minulého století. Dnes je to vyhledávané výletiště obklopené lesem. Jednou ročně zde městské kulturní středisko pořádá divadelní dílnu.