Hřbitov, bazén i letní kino. Nakonec se z místa v Novém Jičíně stal park

Letní kino tam nefunguje od roku 2013, bylo už velmi zchátralé. Město proto rozhodlo o přestavbě na park za 16 milionů korun, kam lidé poprvé vejdou na podzim.

„Na ploše o velikosti šesti tisíc metrů čtverečných se střídají materiály jako kámen, dřevo a kov. Prostor hlediště kina se přeměnil na vodní plochu, která bude doplněna rostlinami. Nechybějí lavičky, květinové záhony, stojany na kola nebo nové stromy,“ popsal Michal Hub z novojičínského odboru rozvoje a investic.

Původně byly práce rozděleny na dvě etapy, přičemž ve druhé se počítalo s výstavbou kavárny s terasou. Kavárna tam však nebude, což místostarosta Václav Dobrozemský vysvětlil upřednostněním jiných investičních akcí a nejistotou s využitím provozovny.

„Ze zkušenosti víme, jak obtížně se hledají nájemci do nebytových prostor města,“ dodal místostarosta Dobrozemský.



Novojičínské letní kino působilo ojediněle. Hlediště bylo totiž posazeno do bazénové vany, plátno stálo na „břehu“. Nejvyšší návštěvy do biografu pod širým nebem chodily v 70. a 80. letech, problémy však měl s hlučností, a to hlavně kvůli blízké nemocnici.

Nyní město zajišťuje venkovní promítání v zahradě restaurace Nové Slunce. „Do původních prostor se letní kino nevrátí, protože ani po přestavbě tam nejsou pro takové využití podmínky,“ konstatovala novojičínská mluvčí Marie Machková.