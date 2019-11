Karlovarský kraj od ledna povede Petr Kubis, zastupitelé schválili výměnu

Dosavadní hejtmanka se funkce vzdává kvůli těhotenství. Pro Kubise hlasovalo 39 ze 43 přítomných zastupitelů.

„Kdyby by někdo před třemi lety řekl, že se dostanu do této pozice, budu na něj s údivem koukat. Když jsem sem vstupoval, bral jsem to tak, ze jdu hlavně pracovat. Jsem zvyklý celý život pracovat s nejvyšším nasazením. Beru to jako obrovskou zodpovědnost a bude to pro mě znamenat spousty práce. Děkuji za samotnou nominaci,“ uvedl Petr Kubis.

Jana Mračková Vildumetzová zůstane v krajské radě coby neuvolněná náměstkyně, a to pro oblast financí a pro jednání s centrálními orgány veřejné správy.

„Velmi ráda bych do konce dotáhla jak zodpovědný rozpočet na rok 2020, který budu ještě jako hejtmanka předkládat, tak revitalizaci Císařských lázní. A to do té fáze, že opravdu dojde k fyzickému předání staveniště a bude po dvaceti letech zahájená rekonstrukce této národní kulturní památky,“ řekla Jana Mračková Vildumeztová.

Zmínila také přípravy dětské zimní olympiády či rozšíření nabídky chebských oborů Západočeské univerzity v Plzni. Agendu by chtěla Petru Kubisovi předat do konce roku. „Věřím, že to všechno zvládne,“ podotkla.

Jednapadesátiletý Petr Kubis je sokolovským rodákem, absolvoval pražskou policejní akademii. Před vstupem do politiky pracoval u policie, poté byl velitelem sokolovských strážníků. Do sokolovského zastupitelstva byl poprvé zvolený v roce 2014 na kandidátce hnutí ANO, a to jako nestraník. Po krajských volbách v roce 2016 se stal členem krajského zastupitelstva a hejtmančiným náměstkem pro sociální oblast. Nyní je členem hnutí ANO a vede jeho oblastní organizaci na Sokolovsku.

Koaliční smlouvu uzavřelo 6. listopadu 2016 v Karlovarském kraji vítězné ANO s dalšími čtyřmi stranami a hnutími. Celkem má 24 hlasů v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu. Partnery hnutí ANO se stalo Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj měst a obcí se třemi křesly, ODS se čtyřmi mandáty, Piráty se třemi křesly a Strana práv občanů s jedním mandátem.

Petr Kubis bude také lídrem kandidátky hnutí ANO v krajských volbách, které se konají příští rok.