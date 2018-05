Muž chtěl v Novém Bydžově znásilnit ženu, policie ho rychle dopadla

„V úterních v podvečerních hodinách se na obvodní oddělení Nový Bydžov dostavila jednačtyřicetiletá žena, která uvedla, že byla v ten den krátce po půlnoci napadena neznámým mužem těsně u svého bydliště v Novém Bydžově,“ uvedla krajská policejní mluvčí Iva Kormošová.

Žena na policejní stanici vypověděla, že ji násilník chytil a začal sexuálně obtěžovat. Podařilo se jí vyškubnout a muže bodla klíčem, který měla již v ruce připravený, do tváře.

Dle její výpovědi se útočník naštval, chytil ji do náruče a poponesl a hodil ji na zem. Žena volala o pomoc, což uslyšel soused, který vykoukl z okna. Násilník se díky tomu zalekl a z místa utekl. Žena při napadení utrpěla odřeniny, měla naražené zuby a nos.

„Policisté okamžitě začali po útočníkovi pátrat. Na kamerových záznamech města, které v Novém Bydžově jsou na vysoké úrovni, zjistili, že ji pronásledoval muž, který odpovídal popisu. Ačkoliv se žena obrátila na policii až po několika hodinách od útoku, policistům se ho podařilo po cca 18 hodinách zadržet a umístit do cely předběžného zadržení,“ popsala Kormošová.

Policisté zjistili, že třicetiletý muž byl v minulosti již několikrát odsouzen za násilné trestné činy a nyní má nařízenou protialkoholní ambulantní léčbu.

Vyšetřovatelé zadrženého na základě důkazů obvinili z trestného činu znásilnění, za což mu hrozí v případě odsouzení vězení od 2 do 10 let. Policisté podali podnět na uvalení vazby, což v pátečních odpoledních hodinách soudce na návrh státního zástupce akceptoval a muže do vazby poslal.

„Obviněný muž do protokolu uvedl, že si na nic nevzpomíná, protože za večer vypil litr rumu a několik piv,“ dodala policejní mluvčí.