Akáty na novém náměstí uschly, Nový Bor teď opravu reklamuje

Město teď kvůli tomu stavbu, jejíž součástí byla i stromová výsadba, reklamovalo. Okrasné akáty tak čeká výměna. Ovšem až na podzim v době vegetačního klidu.

„Lidé nás bombardují dotazy, proč se stromy nezazelenají. Štve je to. Nový Bor vždycky byl město zeleně, takže je teď náměstí takové šedé, prostě neúplné,“ posteskla si místostarostka Nového Boru Stanislava Silná.

„Mrzí nás to, ale museli jsme to reklamovat,“ potvrdila místostarostka.

Počasí šlo z extrému do extrému, zní z firmy

Důvodů, proč stromy doposud neobrazily, může být několik. Čím je strom starší, tím je přesazení náročnější. Náměstí rekonstruovalo sdružení firem SaM a ZEPS, obě firmy se k nedostatku přihlásily a zavázaly se jej odstranit.

„Možná za to mohly březnové mrazy a následná dlouhá sucha. Počasí šlo z extrému do extrému. Neumíme si to vysvětlit,“ komentoval Jaroslav Fiala, vedoucí českolipského závodu SaM.

Výsadbu okrasných akátů provedla v rámci subdodavatelství arboristka Jaroslava Křivohlavá. Podle ní je možné, že stromy doposud neobrazily, protože je vyčerpalo přesazení.

„Mohou mít posunutou dobu rašení, což je po přesazení běžný jev. Samozřejmě s každým dalším dnem je šance menší a menší, některým totiž obrašil kmen směrem od kořenů, což není dobré znamení,“ vysvětluje Křivohlavá.

Torza stromů budou na náměstí do zimy

Mrazy prý stromy poškodit nemohly, neboť akát je vitální strom, který není náchylný na mráz. Navíc by neodumřelo všech čtrnáct stromů do posledního.

Jak Křivohlavá dodává, pokud se akáty nevzpamatují, vysadí místo nich v rámci reklamace nové.

Torza mrtvých stromů však budou na náměstí strašit až do zimy. „Může se přesazovat jen v době vegetačního klidu. Nejde vzít olistěné akáty a přendat je jinam, strom by také uhynul,“ zdůraznila arboristka.