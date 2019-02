Začínali na nule, teď stroje z Raspenavy skartují tajné dokumenty USA

Až příště půjdete na nákup do velkých obchodních center, zkuste sklopit zrak dolů. Možná, že velká rohož u vchodu je právě z Raspenavy. Tamní firma Novus je totiž největším výrobcem rohoží v Evropě a jen jedna z mála na světě, kde umí vyrobit i takzvané radiální rohože. Tedy na míru dělané rošty, které se kvůli složitým tvarům a rozměrům musí dělat ručně.

Vše vzniká v nové výrobní hale, kde se původně rozkládala textilní fabrika Česana. Po revoluci se tam ale místo příze začaly vyrábět kancelářské potřeby jako sešívačky, děrovačky, sponky a podobně.

Skartované dokumenty nikdo nerozluští

„Začínali jsme od nuly s dvanácti lidmi a metr pod povrchem země. Staré haly se musely strhnout, všechno jsme budovali od znova, “ vzpomíná na začátky jednatel Novusu Karel Drapák.

Dnes si firmu předcházejí ti nejdůležitější zákazníci z celého světa včetně federální vlády USA. A to kvůli skartovačkám, které tu dělají v několika provedeních od těch pro domácnost až po ty, na kterých se skartují ty nejtajnější dokumenty.

„Máme certifikáty pro několik druhů bezpečnostních tříd. Ty extra důvěrné, přísně tajné dokumenty, které se třeba používají na ministerstvu obrany, naše skartovačky rozřežou tak, že to už opravdu nikdo nedá dohromady,“ poukazuje výrobní ředitel Miroslav Šveněk.

Největší zásilky skartovaček míří kromě Ameriky hlavně do Japonska. Kromě toho Novus vyrábí i obaly na polní skartovačky, se kterými se pohybují v terénu vojáci.

Držáky putují z Raspenavy na zaoceánské lodě

Ručně se tu také kompletují držáky na televize, počítače či mobily. „Dodáváme hodně tyto držáky na zaoceánské lodě, včetně vybavení pro řídící stanoviště kapitánů. Jsou to držáky s aretací, ze kterých při plavbě nic nevypadne. Hodně se proto také používají pro obytná auta. Spoustu zakázek máme také na bazénové rošty,“ doplňuje sortiment Drapák.

Z původních dvanácti lidí se dnes raspenavský Novus rozrostl na jednoho z největších zaměstnavatelů na Frýdlantsku. Pracuje v něm přes 280 lidí.

„Klademe důraz na to, aby to byli lidé co nejvíc místní. Z Raspenavy, Hejnic, Frýdlantu, Nového Města pod Smrkem. Lidé už začínají přicházet na to, že se jim nevyplatí trávit denně dvě hodiny dojížděním za prací do Liberce a zpět, když tady mají platové podmínky stejné. Díky tomu jako jeden z mála výrobních podniků nemáme žádné cizince ani agenturní zaměstnance. Myslím, že i naši lidé si toho cení, že v kolektivu tady nejsou cizinci,“ sdělila vedoucí personálního oddělení Žofie Sandtmann.

Poláky nechtějí, top manažery ano

Připouští ale, že o práci tu mají často zájem Poláci, protože v polském příhraničí je nezaměstnanost vysoká.

„Jenže jsme si spočítali, že by se nám Poláci nevyplatili, protože nároky na zaškolení a kvalifikaci tu máme veliké. Momentálně hledáme především top manažery a potom nástrojaře a normovače.“

V Raspenavě Novus působí už 25 let. Na rozdíl od jiných firem, které z Frýdlantska odešly kvůli špatné dopravní dostupnosti.

„Katastrofální to tady bylo po povodních. Ale od té doby se tu hodně do silnic investovalo. Nám se tu denně otočí jen tři kamiony, takže pro naše potřeby to stačí. Rozhodně neplánujeme stěhování jinam. Naopak, máme tu ještě několik pozemků, kam bychom se mohli výhledově dál rozvíjet,“ dodal Drapák.