Za vraždu miminka chce žalobkyně pro jeho matku patnáct let vězení

Podle státní zástupkyně by si měla žena trest odpykat ve věznici s ostrahou.

„Obžalovaná tajila těhotenství, na příchod dítěte se vůbec nepřipravovala. Hledala si informace o anonymním porodu. Přesto situaci řešila nejhorším způsobem. Nevěřím verzi, že by obžalovaná jednala v takzvaném rozrušení z porodu. Na druhou stranu ale nelze prokázat, že by usmrcení dítěte předem plánovala,“ uvedla v závěrečné řeči státní zástupkyně.

Obhájce naopak navrhuje, aby se případ překvalifikoval. Z vraždy, za kterou ženě hrozí až 20 let vězení nebo i doživotí, na zabití dítěte matkou v silném rozrušení. Sazba je v tomto případě od tří do osmi let.

„Zůstala na vše sama, její přítel dítě nechtěl,“ řekl obhájce s tím, že pro obžalovanou požaduje trest na spodní hranici sazby. S tím ale nesouhlasí státní zástupkyně.

Dvaadvacetiletá Kateřina M. úzkostlivě tajila před stejně starým partnerem Pavlem, že je těhotná. Bála se, že kdyby zjistil pravdu, vyhodil by ji z bytu a rozešel by se s ní. „Naznačil mi, že než mít dítě, tak se raději zabije nebo skočí z mostu,“ uvedla obžalovaná u soudu.

Své rostoucí břicho muži zdůvodňovala tím, že měla zánět a kámen v ledvinách. Několikrát ji vezl i k lékaři, ale žena k němu nedošla. Zfalšovala lékařskou zprávu a tu mu ukázala.

U výslechu na policii Kateřina M. tvrdila, že uvažovala o anonymním porodu nebo o umístění dítěte do babyboxu. Porod ale přišel dříve, než plánovala.

Přiznala, že holčičku asi dvakrát bouchla o sprchový kout

Zdravou donošenou holčičku porodila v koupelně bytu v Plzni na Doubravce 13. srpna. Do kuchyně šla pro nůž, aby odřízla pupeční šňůru. V tom ale uslyšela, že se přítel vrací domů. „Lekla jsem se. Nechtěla jsem, aby dítě viděl,“ vzpomíná obžalovaná.

Dítě plakalo, rozhodla se ho omráčit. U soudu přiznala, že miminko asi dvakrát bouchla o sprchový kout.

„Pak jsem ho dala do koše. Pavel viděl krev, lekl se, co se děje. Řekla jsem mu, že jsem se řízla, ať jde pryč. Zavolal ale sanitku. Nevěděla jsem, co dělat. Dítě jsem bodla, nevím kam. Když přijela sanitka, tvrdila jsem, že si dítě odvezla porodní asistentka,“ přiznala Kateřina M.

Přivolaný lékař zjistil, že žena porodila a zavolal policisty. Až ti našli zraněnou holčičku v prádelním koši. I přes veškerou lékařskou pomoc ještě tentýž den v nemocnici zemřela.

Holčička utrpěla krvácení do mozku, zlomeninu lebky, pohmoždění mozkové tkáně, oděrky a krevní podlitiny. „Příčinou smrti byl úrazový otok mozku. Ten nemohl vzniknout následkem běžného porodu,“ uvedla soudní lékařka Helena Kvapilová.

Podle znalců z oboru psychologie a psychiatrie byla obžalovaná schopná rozpoznat důsledky svého jednání.

Policie našla novorozence v prádelním koši (13. 8. 2017)

VIDEO: Policie našla novorozeně v prádelním koši Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Psychiatr a psycholožka se shodli na tom, že žena trpí duševní poruchou. „Jedná se o závislou poruchu osobnosti, která se mimo jiné projevuje podřizováním se jiným osobám nebo vystupňovanými obavami, že bude opuštěná,“ uvedl psychiatr Václav Fait.

Podle psycholožky Karolíny Malé se osoba s touto poruchou vzdává samostatných rozhodnutí. Když má o čemkoli rozhodnout, má pocity, že k tomu není kompetentní. Podléhá lidem, na nichž je závislá. Kvůli tomu je schopná lhát i podvádět.



Obžalované hrozí až výjimečný trest (16. 4. 2018)