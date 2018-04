Novorozenou holčičku udeřila paličkou a bodla, tvrdí obžaloba o matce

Kateřina M. podle obžaloby způsobila dítěti smrtelná zranění, kterým i přes veškerou lékařskou pomoc podlehlo. Ženě hrozí patnáct až dvacet let, nebo i výjimečný trest.

Holčička utrpěla krvácení do mozku, zlomeninu lebky, pohmoždění mozkové tkáně, oděrky a krevní podlitiny. Na krvácení do mozku dítě zemřelo ještě v den, kdy ho žena doma bez asistence lékaře porodila.

„Nejméně dvakrát udeřila novorozenou holčičku do hlavy o roh sprchového koutu, poté dítě bodla do krku a šíje a opakovaně ho udeřila kuchyňskou paličkou do hlavy a do zad,“ uvedla státní zástupkyně.

Tragédie se stala v bytě na Doubravce loni 13. srpna. Podle zjištění policistů žena těhotenství úzkostlivě tajila, měla strach z reakce svého přítele.

„Bála jsem se, že kdybych mu řekla, že jsem těhotná, vyhodil by mě z bytu a rozešel by se se mnou. Naznačil mi, že než mít dítě, tak se radši zabije nebo skočí z mostu,“ vysvětlila u soudu obžalovaná.

Své rostoucí břicho muži zdůvodňovala tím, že měla zánět a kámen v ledvinách. „Několikrát mě vezl i k lékaři, ale já tam nešla. Zfalšovala jsem lékařskou zprávu a tu mu ukázala,“ uvedla Kateřina M.

V osudný den její přítel odjel s kamarády pryč. Měl se vrátit až v noci. Žena mezitím odpoledne porodila holčičku v koupelně. „Šla jsem do kuchyně pro nůž, abych odřízla pupeční šňůru. V tom jsem ale slyšela klíče v zámku, lekla jsem se. Nechtěla jsem, aby dítě viděl,“ vzpomíná obžalovaná.

Chtěla, aby dítě přestalo plakat, proto se rozhodla ho omráčit.

„Bouchla jsem ho asi dvakrát o sprchový kout a pak jsem ho dala do koše. Pavel viděl krev, lekl se, co se děje. Řekla jsem mu, že jsem se řízla, ať jde pryč. Zavolal ale sanitku. Nevěděla jsem, co dělat. Bodla jsem ho (dítě, pozn. red.), nevím kam. Když přijela sanitka, tvrdila jsem, že si dítě odvezla porodní asistentka,“ přiznala.

Zraněné dítě v prádelním koši našli až přivolaní policisté. Poskytli mu první pomoc, zavolali lékaře a odvezli do nemocnice.

Jednadvacetiletá Kateřina byla natolik zamilovaná do svého přítele, že ani nedostudovala střední školu. „Ve čtvrťáku jsem přestala chodit do školy. Chtěla jsem být pořád s Pavlem,“ uvedla obžalovaná.

Podle ní se ale Pavel časem změnil. Do bytu na Doubravce si vodil kamarády, pařili do noci, chodili na diskotéky. „A já pořád uklízela a vařila. Můj bratr mi řekl, že mě Pavel asi podvádí. Chtěla jsem s ním ale zůstat. Na interrupci jsem neměla peníze,“ vypovídala u soudu.

Policie našla novorozence v prádelním koši (13. 8. 2017)