Někdo mu silou drtil hlavu, řekl znalec o vraždě miminka z babyboxu

Znalci uvedli, že všechna zranění zjištěná na hlavičce dítěte, narozeného na začátku devátého měsíce těhotenství, vznikla nedlouho před smrtí a to hrubým násilím.

„Příčinou smrti byl otok mozku po jeho těžkém poranění. Ani přes specializovanou péči nebylo možné takto zraněného novorozence zachovat při životě,“ prohlásil soudní lékař Hynek Řehulka.

Znalci se zabývali i tím, jestli zranění miminka nemohla mohla vzniknout například neopatrnou manipulací. Ještě živé dítě totiž hned po porodu odvezla jeho babička do plzeňského babyboxu. Chlapec zemřel až druhý den v nemocnici. Podle odborníků ale zranění nevznikla například nárazem hlavičky do dveří nebo při vkládání dítěte do babyboxu.

„Bylo to jednáním druhé osoby. Poranění mělo jednoznačně drtivý charakter,“ konstatoval Řehulka.

Obžalovaná třicetiletá žena ale odmítá, že by dítěti ublížila. „Co je mi kladeno za vinu jsem neudělala,“ řekla již ve čtvrtek při zahájení hlavního líčení. Zranění dítěte ale nedokázala vysvětlit.

Podle spisu Jana F. těhotenství tajila, věděl o něm jen její kamarád, s nímž měla občas nechráněný sexuální styk. Při vyšetřování případu ale vyšlo najevo, že chlapec nebyl jeho. Jméno otce dítěte žena odmítla uvést.

Podle porodníka Miloslava Nesyby za celou dobu těhotenství přibrala asi jen pět kilogramů, takže okolí nemuselo nic poznat. „Porod byl předčasný, překotný. Dítě se narodilo ve 33. až 34. týdnu. V současné době porod v těchto týdnech není problém, plody běžně přežívají. Protože ale ještě nemají vytvořenou termoregulaci, jsou v inkubátorech. S odbornou péčí přežívají i plody narozené už od 26. až 28. týdne s hmotností kolem 800 gramů,“ vysvětlil porodník Miloslav Nesyba.

Podle něj obžalovaná nemohla jednat v takzvaném rozrušení z porodu, protože ho celý popsala. Současně vyloučil, že by ke smrtelným zraněním dítěte došlo během něj. „I kdyby padalo z dvaceticentimetrové výšky na župan na podlaze, jak uvedla souzená žena,“ upozornil Nesyba.

Podle psychologů a psychiatrů trpí Jana F. smíšenou poruchou osobnosti. Je nevyzrálá, nezodpovědná, laxní v dodržování společenských norem a příčiny svých problémů hledá v okolí. Přitom už je matkou sedmiletého syna. další dítě ale podle znalkyně nechtěla.

„Dítěti ani nevybírala jméno. Žárlila na svou matku, že má raději vnuka, než ji. Navíc matka obžalované jí poskytovala bydlení a starala se o jejího syna,“ uvedla psycholožka Karolína Malá.

Obžalovaná porodila životaschopné dítě v koupelně 23. července loňského roku v bytě v Plzni. Podle státní zástupkyně proti němu použila hrubé násilí a zabalila ho do igelitového pytle v úmyslu vhodit do kontejneru poblíž svého bydliště.

V konání ji ale vyrušila její matka, která neměla o těhotenství své dcery ponětí. Na její žádost novorozence odvezla do babyboxu na Denisově nábřeží. Jak dříve u výslechu uvedla, s vnukem jela opatrně, neupadl jí. Druhý den chlapec zemřel na krvácení do mozku.

Za vraždu miminka hrozí obžalované až dvacet let nebo výjimečný trest. Soud bude v příštím týdnu pokračovat výslechy svědků.

