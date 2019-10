Za dvacet hodin se nám změnil život, líčí otec miminka s poškozeným mozkem

„Nikdo vám neřekne, jaké budou následky,“ doplňuje Mráček před bytovkou ve Vamberku, kde žije se svojí partnerkou a synem. Dítě už prodělalo dvě operace, musí brát tlumící léky, lékaři podle něj mají podezření na epilepsii.

„Narodí se vám zdravé dítě a za dvacet hodin je všechno jinak, život se vám otočí o 180 stupňů. Je to těžké,“ říká.

Na začátku června, ve čtyři hodiny ráno, odvezla záchranná služba ženu k porodu, v Pardubicích v pět porodila zdravou dceru. Ani ne za 24 hodin však novorozeně utrpělo těžké poškození mozku. U ženy lékaři totiž během těhotenství zjistili přítomnost streptokoka a infekce se pak stala osudnou i dítěti. Lékaři mu pozdě podali antibiotika.



Jeho otec chtěl po porodu vědět, proč se to stalo. „Po čtrnácti dnech jsem si vyžádal zdravotní dokumentaci, začal jsem pátrat, na internetu jsem si našel, jaké jsou doporučené postupy, když má maminka streptokoka,“ řekl. Zároveň podle svých slov zjistil, že lékaři tyto postupy nedodrželi. Rodina proto podala na nemocnici žalobu. Zařízení tento týden přiznalo, že lékaři udělali chybu. Případ vyšetřuje i policie.

Právní zástupce rodiny a lékař Mario Švehelka vysvětluje, že šlo o překotný porod, takže nebylo možné mamince před porodem podat antibiotika. „Ta by byla mamince za normálních okolností podána, právě kvůli tomu, že v průběhu těhotenství byla zjištěna přítomnost streptokoka skupiny B,“ popsal Švehelka.



V Pardubicích postupovali jinak, než je doporučeno

A dodal, že je obecně známo, že děti těchto matek jsou při porodu ohroženy přenosem infekce a že u nich hrozí v prvních dnech po porodu rozvoj prudké streptokokové sepse.

„V takovém případě je jednoznačně doporučeno tyto děti sledovat a nejpozději do dvanácti hodin po porodu provést laboratorní vyšetření, které včas zjistí příznaky rozvíjející se sepse,“ uvedl Švehelka.

Ze zdravotní dokumentace ovšem podle Mráčka vyplývá, že lékaři v Pardubicích postupovali jinak. První testy udělali v sedm hodin večer, čtrnáct hodin po porodu. „Vyhodnocení trvalo asi dvě hodiny, takže kolem deváté hodiny večer jí podali první antibiotika, po šestnácti hodinách. Tehdy byl však už streptokok rozjetý, malá to nezvládala, došlo ke křečím, multifunkčnímu selhání orgánů, zakrvácení mozku,“ řekl Mráček.

„Holčička musela být napojena na řízenou ventilaci, rozvinula se u ní těžká streptokoková sepse, která jí následně poškodila mozek, se vší pravděpodobností trvale,“ řekl Švehelka.



Právník ani otec dítěte zároveň nevidí problém v tom, že ženu postupně odmítly přijmout porodnice v Rychnově nad Kněžnou v a Hradci Králové. „Pardubická nemocnice věděla velice dobře, že streptokok byl u maminky zjištěn a že u ní nebyl podán penicilin. Takže převoz s tím nemá co dělat, nemocnice měla do dvanácti hodin zjišťovat, zda se u dítěte nerozvíjí sepse, a to se nestalo,“ řekl Švehelka.

Protože nemocnice přiznala chybu, Švehelka předpokládá, že bude mít snahu o mimosoudním vyrovnání s rodinou.

Mráček si přeje, aby případ něco uvnitř nemocnice změnil. „Očekávám hlavně, že se to tam nesmí dít, nejde jen o nás, ale i o ostatní rodiny. Jsme v 21. století, a toto se nesmí stávat,“ řekl.

Právní Švehelka zastupuje i rodinu Adama Vyčítala

Právník Mario Švehelka zastupuje i další rodinu, která žaluje pardubickou nemocnici a také kvůli chybě na dětském oddělení. Jde o mediálně známý případ z roku 2017, kdy tehdy osmiletý Adama Vyčítal čtvrtý den po operaci mandlí začal krvácet, nedočkal se rychlé pomoci a po následných komplikacích má poškozený mozek.

V červnu letošního roku na případ znovu upozornila ČT v dokumentu Infiltrace: Obchod se svědomím. Ukázala otřesné záběry na krvácející dítě na chodbě bez pomoci. Policie letos v září obvinila nemocnici, lékařku a dvě zdravotní sestry ze zanedbání péče.

„V obou případech se jedná o poměrně špatně pochopitelné opomenutí standardních postupů. Absence reakce na problém, který se dal předpokládat,“ říká Švehelka.