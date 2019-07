Domluvili se, že mě zničí, hájí se muž souzený za novodobé otrokářství

Podle obžaloby manželská dvojice z Mostecka krajany v Aglii nutila k různým pracím či k prostituci, přičemž si tak přišli na 16 milionů korun.



Podle státního zástupce se poškození nechali do ciziny vylákat kvůli svým špatným sociálním podmínkám. Uvěřili, že je tam čeká dobrá práce a tím pádem i lepší život.

Július Rigo a jeho žena Darina je však podle obžaloby připravili o doklady a za opakovaného fyzického napadání je pak nutili pracovat třeba na myčce aut, ale i provozovat prostituci, uzavírat účelové sňatky s cizinci žijícími mimo Evropskou unii nebo je zneužívali k podvodům vůči britským bankám. A všechny peníze jim zabavovali.

Spis uvádí, že dvojice si takto počínala nejméně dvanáct let, mezi roky 2004 a 2016, zneužila více než desítku lidí a přišla si v přepočtu na 16 milionů korun.

„Nechápu, proč se v tý obžalobě tohle tvrdí. Všichni se spolu museli domluvit, že budou takhle vypovídat a zničí mě,“ řekl před trestním senátem Július Rigo, jenž je už přes rok ve vazbě.

Podle obžaloby vykořisťovali jedenáct lidí

Společně se svou ženou podle obžaloby vykořisťovali jedenáct lidí, muže i ženy. Například jedna žena dvojici podle žalobce vydělala skoro šest milionů korun. Pracovala jako prostitutka a aby byla poslušná, obžalovaný Rigo ji podle žalobce brutálně mlátil a odepíral jí vodu a jídlo.

„Pod nátlakem obžalovaných založila také několik bankovních účtů v britských bankách, ze kterých oni následně podvodným způsobem získali blíže nespecifikovanou finanční hotovost. Zároveň se za úplatu vdala,“ popisuje žalobce Lukáš Otipka.

Žena podle něj při pobytu u obžalovaných celkem třikrát otěhotněla. „Nejméně v jednom případě bylo její těhotenství přerušeno v důsledku fyzického napadení ze strany obžalovaného, který ji opakovaně udeřil a kopl do oblasti břicha. Napadl ji proto, že jako těhotná by pro něj nemohla provozovat prostituci,“ uvádí Otipka. Rigo ji údajně také opakovaně znásilňoval.

„On se sama ozvala, že chce pomoct. Prostitutku dělala, ale dobrovolně. Do ničeho jsme ji nenutil. Znám ji z dětství z Mostu, nikdy by jí neublížil. Bral jsem ji jako sestru,“ uvedl Rigo. „Je fakt, že si vzala Nigerijce a že to byl můj nápad. Potřebovala peníze. Ale nenutil jsem ji do toho.“

Július Rigo v pondělí před ústeckým soudem:

VIDEO: Ústecký krajský soud začne brzy řešit rozsáhlý případ vykořisťování Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Žena mu prý dávala peníze na nájem. Odmítl, že by ji fyzicky napadal či znásilňoval. „Já jsem věrný svojí ženě, nikdy jsem ji nepodvedl,“ dušoval se.

Nucení k pracím, prostituci, k účelovým sňatkům, pokusům o podvody u bank a následnému odevzdávání výdělku či fyzické útoky odmítl u všech poškozených. Prý mu dávali jen peníze na nájem.

V závěru své výpovědi se do ní sám obžalovaný zamotal

V závěru své výpovědi však u něj došlo k rozporu. „Moje žena vůbec nic nepáchala. Je v tom nevinně. Nevím, proč ji do toho tahají. Když byly nějaké peníze navíc, prohrál jsem je, ona nic nevěděla,“ řekl.

Když pak státní zástupce poznamenal, že nejdříve zmiňoval jen peníze na nájem a nyní mluví o „penězích navíc“, sdělil: „Já se o ně staral. Kupoval jsem i jídlo a tak, a když z toho nějaké peníze zbyly, třeba 400 liber měsíčně, tak jsem to prohrál, nebo jsem si koupil drogy.“

„Pane předsedo, já jsem pracoval, já jsem si měsíčně vydělal 1200 liber, já žádné jiné peníze nepotřeboval. To oni všichni potřebovali mě, abych jim v Británii pomohl,“ podotkl Július Rigo.

Vedle obchodování s lidmi a znásilnění se podle žalobce Rigo dále dopustil nebezpečného vyhrožování a vydírání, když se snažil ovlivňovat poškozené během vyšetřování.

Podle obžaloby se on a jeho žena, také podezřelá z obchodování s lidmi, dopustili navíc přečinu dvojího manželství. Když si totiž loni říkali v Mostě své ano, byl Július Rigo ženatý, což prý Rigová věděla.

Rigovi a jeho manželce hrozí patnáct let za mřížemi

„Jo, měl jsem v Anglii svatbu. Neměl jsem na byt. Moje žena to ale nevěděla. Dozvěděla se to až po té naší svatbě,“ řekl Rigo. Jemu i manželce hrozí patnáct let.

Obžalovaných je však celkem pět. Dalším je Karel Ádám. Podle žalobce jde o známého Rigových, jenž v letech 2014 a 2017 pod pohrůžkou vyhození na ulici také nutil lidi k pracím na myčce a k prostituci a podle spisu si tak přišel na 366 tisíc korun. Jednu z žen podle spisu Rigovým prodal. Jemu hrozí 12 let.

Další údajná známá Rigových Blanka Sárköziová je viněná z kuplířství, kdy byla podle obžaloby pasákem několika žen a vydělala si tak 160 tisíc korun. Další blíže nezjištěnou sumu měla předat Rigovým. Mohla by skončit za mřížemi až na čtyři roky. V jednací síni jako jediná obžalovaná nebyla. „Tuhle paní já vůbec neznám,“ řekl na její adresu Július Rigo.

Pátým je bratr Júlia Riga Josef, jenž podle žalobce vydíráním ovlivňoval jednu z poškozených, přičemž se představil coby policista. Hrozí mu čtyři roky. Také on v pátek vypovídal: „Žádné vyhrožování tam nebylo. Ta paní pořád volala k mé mamince. Obtěžovala. Tak jsem jí pak zavolala, ať nám dá pokoj.“

Hlavní líčení bude pokračovat v září.