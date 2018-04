Okruhy na státních památkách jsou zastaralé, s obměnou se začne v Náchodě

„Na zámku v Hrádku u Nechanic jsme loni dokončili fasády, které už řadu let čekaly na poslední etapu asi za 3,5 milionu korun. V Ratibořicích se obnovovalo vodní dílo mlýnský náhon za 10 milionů korun a letos k tomu přibude další akce, která, myslím, startuje další úspěšný rozvoj tohoto zámeckého areálu. Je to rekonstrukce domu čp. 10 odhadem za 14 milionů korun. Tím se nám uvolní ruce a budeme se moci zaměřit na budovu vrátnice, kde bychom chtěli vybudovat důstojné návštěvnické centrum, které si areál zaslouží,“ popisuje ředitel Územní památkové správy Národního památkového ústavu (NPÚ) na Sychrově Miloš Kadlec.

Podle něj se podařilo získat peníze na loňské investice díky návštěvnosti i výkonu tuzemské ekonomiky. Pokud památkáři dostanou peníze od státu i letos, jejich největší díl by měl putovat právě do dlouho opomíjených Ratibořic. V domě u Panského dvora vzniknou byty pro zaměstnance správy zámku a znovuobnovený mlýnský náhon čeká úplné dokončení za 1,5 milionu korun. Návštěvnického provozu se to však nedotkne.

Památkáři se chtějí také vypořádat s havarijním stavem několika teras na zámku v Hrádku u Nechanic, které potřebují odvodnit. Počítají tam zhruba s 4,2 milionu korun. Na zámku v Náchodě by zase rádi opravili jižní terasu a rizalit za 7,4 milionu.

Návštěvníci se dočkají i novinek na prohlídkových okruzích. Třeba do kostela Nejsvětější Trojice v hospitálu Kuks se vrátil na původní místo opravený oboustranný obraz, který zachycuje Pannu Marii kojící Ježíška a Nejsvětější Trojici. V expozici je také zrestaurovaný dřevěný globus z konce 18. století nebo nádoba na svěcenou vodu pro milosrdné bratry.

Staroegyptské ptačí mumie

Na zámku v Opočně si zase v sezoně připomenou výročí 950 let první zmínky o opočenském hradišti, 25. května otevřou výstavu na nádvoří o vývoji zámku, o den později zahájí výstavu sedmdesáti archeologických nálezů, které se běžně neukazují. Jsou ze sbírek Colloredo-Mansfeldů z nálezů na panství, z aukcí nebo z jejich cest. Například bude k vidění dva tisíce let starý buben dongsonské kultury, staroegyptské ptačí mumie, hlavice prehistorických sekeromlatů i zbraně, dokonce vystaví i údajný meteorit objevený na Dobříši.

Památkáři přiznávají, že je těžké vymýšlet stále další zajímavosti pro turisty, když už nyní v památkách zpřístupňují, co se dá.

„Bude potřeba, abychom si vytvořili koncepci, kam bychom se rádi posunuli. Nebudeme si nic zastírat, řada prohlídkových tras vznikla dávno, i za minulého režimu, a fungují jen s kosmetickými úpravami. Jako první objekt ve zdejším regionu zažije tuto změnu zámek v Náchodě. Ten má bohaté mobiliární fondy, ale prohlídková trasa je již trochu vyčpělá. Letos se zaměříme na průzkumové práce a počínaje příštím rokem bude startovat poměrně masivní reinstalace tohoto skvostného objektu,“ plánuje ředitel Kadlec.

Kunětické hora s šestou bránou

Správci památek ze Sychrova chystají ještě další velké stavební projekty. Ucházejí se o evropské peníze pro pardubicko-hradeckou aglomeraci, z nichž by se zaplatila rozsáhlá obnova jižní a západní části hradu Kunětické hora s šestou bránou a Jurkovičovými interiéry. Usilují ještě o další projekt, kterým by zpřístupnili severní palác s novým multifunkčním sálem pro divadelníky, další divadelní zázemí by vzniklo v amfiteátru v podhradí. Dokončují také projekt na částečnou opravu hospodářského dvora při zámku Hrádek u Nechanic, kde by se otevřela unikátní jízdárna či divadlo.

Návštěvnost v památkách NPU zámek Hrádek u Nechanic 40 050



hospitál Kuks 110 810



zámek Náchod 40 164



zámek Opočno 54 615



zámek Ratibořice 69 344



Počty návštěvníků na památkách NPÚ v Hradeckém kraji:

2017 314 983

2016 326 137

2015 345 970

2014 200 438

2013 206 419

Památkáři však neuspěli s žádostí o evropské peníze pro revitalizaci Zámeckého kopce v Náchodě. Některé pozemky patřily do národní kulturní památky a na ně by se daly čerpat peníze, další však byly „pouze“ kulturní památkou, a stavební práce na nich by museli památkáři platit ze svého.

„V celkovém objemu peněz by nás to natolik zatížilo, že jsme to nemohli uskutečnit. Zahájíme v Náchodě práce na stabilizaci teras a jižního rizalitu, což bude startovací můstek k dalším akcím. Vzorově spolupracujeme s městem Náchod a hledáme nejrůznější cesty, jak tento společný projekt uskutečnit. Celý náchodský kopec není jen v majetku NPÚ, část pozemků je městských. Hledáme možnosti z fondů příhraniční spolupráce s Polskem a rozdělili bychom projekt na etapy,“ říká Miloš Kadlec.

Lákadlem pro turisty mají být od letní sezony i nové vstupenky, už nyní se používají na Kuksu či v Náchodě. Návštěvníci je mohou sbírat a vlepovat si je do Zápisníku návštěvníka památek. Bonusem pro pilné turisty je věrnostní program Klíč k památkám, šestý vstup do památky je zdarma. Vzájemné slevy na vstupenky poskytují památkáři ze Sychrova spolu se Zoo v Liberci, naopak Zoo ve Dvoře Králové po třech letech spolupráci s památkáři neobnovila.

Podle památkářů spravujících hrady a zámky v Hradeckém, Pardubickém a Libereckém kraji byla rekordní zejména předloňská sezona. Loňský pokles byl přitom zanedbatelný, přijel téměř milion turistů, což byl pokles o 0,1 procenta. V Královéhradeckém kraji se nyní ročně vydává za památkami 300 tisíc návštěvníků.