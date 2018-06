E.ON se spojil s hasiči. Slibuje zrychlení informací o výpadcích proudu

„Přišla SMS s tím, že máme potvrdit přijetí a odepsat, o jakou obec jde,“ popisuje test starosta Malont Vladimír Malý. Sám krizových situací zažil spoustu.

Nejčerstvější vzpomínku má na loňské léto. „Elektřina nešla asi dva dny. Jakmile se něco takového stane, nefunguje zkrátka nic. Nemůžu nikoho sehnat, nejde ani siréna. Máme tady SMS bránu, ale i ta má problém. V takových případech si musíte všechno sám objet. Pro nás je to horší v tom, že máme devět katastrálních území a osm nižších částí. Komunikace je pak složitá,“ vypráví Malý.

Starosta není jediný, kdo si loni stěžoval na problémovou komunikaci. Lidé totiž musejí volat na krizovou linku, kde jsou většinou neúspěšní, protože je přetížená. Silné bouřky udeří jistě i během nadcházejícího léta. Aby byli občané lépe informovaní, spustila společnost E.ON novou službu.

V obcích chyběly informace

„Vznikla právě na základě poučení z minulého roku. Hodně jsme komunikovali se samosprávami a dozvěděli se, že jim chyběly aktuální informace. Lidé se sice smíří s tím, že nebudou nějaký čas svítit, ale chtějí vědět, jestli nebudou svítit den, nebo pět hodin,“ říká mluvčí společnosti E.ON Martina Slavíková.

Novinku poprvé testovali na Vysočině, následoval Jihomoravský kraj a předminulý týden si ji vyzkoušel i Jihočeský kraj. V případě kalamity a větších výpadků elektřiny budou oblastní manažeři zásobovat hasiče nejnovějšími informacemi přímo z dispečinku E.ON.

„Každá krize se lépe zvládá, jsou-li k dispozici aktuální informace pro obyvatele dotčeného území. A právě v oblasti předávání zpráv nabízíme společnosti E.ON pomoc. V úzké spolupráci s jejím dispečinkem bude naše informační středisko spravovat starosty obcí a krizové manažery dostupnými technickými prostředky,“ uvádí ředitel Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje Lubomír Bureš.

Nová služba je po vyzkoušení připravená k ostrému provozu. Ten může přijít v případě, kdy popadají stromy na dráty elektrického vedení, ale i během tuhých mrazů.

„Lidé v takových situacích nevědí, co mají dělat. Elektřina pak nemusí jít hodiny až dny. E.ON proto potřebuje zmírnit následky výpadku a občany informovat. Když od nich dostaneme informace, můžeme je distribuovat starostům či hejtmance a dalším členům krizového managementu. Využívat k tomu budeme SMS nebo AMDS (automatický systém odesílání hlasových zpráv, pozn. red.). Novinku už jsme si vyzkoušeli a fungovala dobře. Každá informace, která se k lidem dostane dřív, je důležitá. Tohle by mohlo pomoct a navíc to ani tolik nestojí,“ doplňuje Bureš.

Starosta Malont Martin Malý je ale zatím opatrný. „Dokud si to sám nevyzkouším, tak to nechci hodnotit. Uvidíme, jak to bude vypadat, až taková situace nastane,“ dodává.

Společnost E.ON zásobuje elektřinou více než 1,5 milionu odběrných míst, což je asi 2,8 milionu obyvatel na Vysočině, v jižních Čechách, na jižní Moravě a ve Zlínském a Olomouckém kraji. Na celé toto území by se spolupráce mezi distributorem elektřiny, hasičským záchranným sborem a obecními úřady měla rozšířit do poloviny letošního roku.