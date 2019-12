Mění se poplatek za ubytování, obce v Krkonoších si zřejmě nepolepší

Podle novely zákona se bude platit společný poplatek z pobytu, který nahradí dosavadní poplatek z ubytovací kapacity a rekreační poplatek. Přestože to vypadá jen jako kosmetická úprava, pro horské obce, která žijí z turistického ruchu, bude mít značné dopady.

V Peci pod Sněžkou doteď lidé ubytovaní ve zdejších hotelech a penzionech platili patnáctikorunový rekreační poplatek, poplatek z ubytovací kapacity činil čtyři koruny za lůžko a den.

Zastupitelé v listopadu schválili nový poplatek z pobytu se sazbou dvacet korun za osobu a den. Přestože by východokrkonošská obec, která má kapacitu 8 200 lůžek, měla vybrat více peněz, změna v poplatcích podle starosty Alana Tomáška (nestraník, SNK Sněžka) bude mít opačný efekt.

„Jednoznačně je to krok zpátky. Předpokládám, že na poplatcích vybereme o dvacet až třicet procent méně než dosud. Dnes jsme na 16 procentech výběru poplatků a myslím si, že na tom budeme hůře, protože jsme měli spoustu nasmlouvaných paušálů. Byla to docela významná část a především to zjednodušovalo administrativu,“ říká pecký starosta.

Pec pod Sněžkou na poplatcích z ubytovacích zařízení ročně inkasuje kolem pěti milionů korun. Celou agendu má na radnici na starosti jeden zaměstnanec.

„Přístup do objektů je problematický, bez policie nás tam nikdo nepustí a já rozhodně jako úřad nehodlám chodit s policií do hotelů a kontrolovat, jestli tam někdo je, nebo ne. To mi přijde zvrácené,“ dodává Alan Tomášek.

Radnice se podle něj bude snažit ještě víc propagovat kartu hosta, která lidem ubytovaným v Peci a Velké Úpě přináší slevy na lanovky, lyžování i parkování. Aby byla aktivní, musí ubytovatel jejího držitele nahlásit do systému. Obec tak má přehled o počtu strávených nocí a souvisejících poplatcích.

Obcím se daří vybrat poplatky ani ne od pětiny podnikatelů

V Janských Lázních je v současnosti rekreační poplatek 15 korun, poplatek z ubytovací kapacity pět korun. Paušál činí 400 korun za lůžko a rok.

Starosta Jiří Hradecký (nestraník, Volba pro město) má za to, že novela zákona nepředstavuje žádný posun: „Doteď byli od poplatků osvobozeni senioři, teď už nebudou. Myslím si, že nula od nuly pojde, možná vybereme o nějaké procento více.“

Z pěti tisíc lůžek v hotelech a penzionech obec ročně vybere přes dva miliony korun, z 800 lůžek státních lázní inkasuje kolem půldruhého milionu.

„Když se na to podíváte, tak je jasné, že někde je chyba,“ upozorňuje starosta na nízkou úspěšnost výběru poplatků od soukromých ubytovatelů. Horské středisko podle něj ročně vybere zhruba 11 procent poplatků.

„Na tom novela zákona nic nezmění. Nejlepší by bylo, kdyby poplatky vybíral finanční úřad jako vybírá daň z nemovitostí,“ naznačuje Jiří Hradecký. I přesto představují peníze z poplatků pro Janské Lázně, hospodařící s dvacetimilionovým rozpočtem, významnou část příjmu.

Černý Důl ročně inkasuje na ubytovacích a rekreačních poplatcích zhruba milion korun.

„Tím, že odpadne možnost platit paušál, bude těžší je od ubytovatelů vybírat. Záleží ale také na tom, jak pracuje úřad. Snažím se v tomto směru dělat určitou osvětu. I lidem, kteří mají poplatky odvádět, vysvětluji, že ty peníze samozřejmě plynou zpátky do infrastruktury, která je zatížená cestovním ruchem. Doufám, že se nám postupně podaří vybírat více peněz,“ míní starosta Černého Dolu Josef Pánek (nestraník, Partnerství 2018).

Hoteliéři by si přáli paušál, ale v rozumné výši

Z poplatkové revoluce, která začne od nového roku platit, však nemá radost ani druhá strana.

„Většina hoteliérů by uvítala, kdyby namísto poplatků mohla platit rozumně nastavený paušál. Bylo by to průhledné a město by mělo pravidelný příjem. Jsem k poplatkům kritický, města je kvůli legislativě, která ztěžuje vstupy do objektů, neumějí vybírat,“ domnívá se majitel špindlerovského ubytovacího portálu spindleruv-mlyn.com Martin Jandura.

Jedním z hlavních cílů novely o místních poplatcích bylo narovnat trh s krátkodobým ubytováním. Lidé poskytující ubytování prostřednictvím Airbnb totiž podle stávající legislativy nemuseli do konečné ceny promítnout místní poplatky.

„Díky tomu, že se nový poplatek bude vztahovat na poskytnutí placeného ubytování bez ohledu na to, zda je místo ubytování kolaudováno jako ubytovací zařízení či nikoliv, tuto nerovnost odstraňujeme,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová (nestraník, ANO).

Poplatek nově bude moci vybírat jakákoli obec, bez ohledu na to, zda je lázeňským místem nebo turisticky atraktivním cílem. Maximální sazba pro příští rok je 21 korun, od následujícího roku ale bude až 50 korun a takové zdražení, pokud města schválí navýšení poplatků, by se už poměrně výrazně promítlo do nákladů na dovolené.