Nové výstavy v Rožnově

Výstava, určená nejen pro nejmenší, představí soubor hraček různého původu ze sbírek Valašského muzea v přírodě, které jsou po většinu času skryté v depozitáři. Ohlédnutí za tvorbou upomínkových předmětů ve Valašském muzeu v přírodě přinese výstava Dílna lidové umělecké výroby.

Hračky nejmilejší aneb Jak jsme si hráli

„Většina z nás se občas ráda ve vzpomínkách zatoulá do dětství, které – ať už jsme je prožívali před lety nebo teprve nedávno, na venkově či ve městě – bývalo obvykle oázou bezpečí, bezstarostnosti a také her s kamarády. Mohlo by se zdát, že děti vyrůstající v chudobných rodinách nebo na vesnicích, kde samozřejmostí bylo větší či menší hospodářství, neměly pro samé povinnosti čas si hrát. Ale není tomu tak. Prostor na hraní se vždycky našel, třeba i při pasení dobytka. A hračka doma vyrobená se do paměti možná zapíše o to víc. Ať už hračka taková nebo koupená, ale především darovaná, snad každý na tu svou oblíbenou s nostalgií někdy vzpomínáme,“ uvedl Jindřich Ondruš, ředitel muzea.

Sbírka Valašského muzea v přírodě dnes čítá okolo 700 kusů různorodých hraček a dalších herních předmětů. Nejedná se o kolekci záměrně systematicky tvořenou, která by dokumentovala vývoj a typ určité hračky. Ty se do muzea dostávaly nahodile při výkupech vybavení domácností a příležitostnými dary. Podomácku vyrobené hračky z prostředí valašského venkova šly z ruky do ruky, a tak se je vzhledem k omezené životnosti většinou nepodařilo uchovat.

Naším přáním je, abyste se při prohlídce výstavy alespoň na chvíli přenesli do svého dětství a pocítili závan bezstarostných let. Třeba zde objevíte právě tu svou, hračku nejmilejší…

Dílna lidové umělecké výroby

Výstava prezentuje upomínkové předměty z produkce Dílny lidové umělecké výroby Valašského muzea v přírodě za uplynulých padesát let své existence.

Dílna jako dílčí specializovaný provoz muzea byla založena z popudu tehdejšího ředitele Jana Rudolfa Bečáka v roce 1967. U jejího vzniku stál výtvarník a vynikající znalec lidové kultury Valašska Karel Langer a Václav Žitník, první pracovník dílny a později její dlouholetý vedoucí. Ten začal naplňovat Langrovy představy tím, že se svými spolupracovníky kresebné návrhy převáděli do materiálu. Výsledkem jejich společné práce byly specifické upomínkové předměty reflektující charakteristické rysy muzea v přírodě. Miniatury chalup a nábytku přímo evokovaly prostředí, které si návštěvník právě prohlédl a i jejich pořízením si své zážitky odnášel domů jako trvalou upomínku. K dalším typickým výrobkům patřily hole – valašky, servírovací destičky s vypalovaným dekorem, soustružené misky, dózy, kořenky a svícny, malované hračky, dřevěná bižuterie, hlavolamy, lucerny, od 90. let také plastiky madon a svatých.

Dílna postupem času plnila nejen své výrobní poslání, ale byla vnímána jako vývojové středisko lidové umělecké výroby. Poskytovala metodickou pomoc výrobcům v regionu, vytvářela řadu nových prototypů a jejich sériovou produkci předávala dalším tvůrcům. V průběhu padesáti let trvání zde vzniklo více než sto druhů upomínkových i užitkových předmětů.

Výstavy naleznete v 1. patře Sušáku a budou vidění do jara 2019.