Pohádkový festival v Jičíně má nové šéfy, jeho filozofie se nezmění

„Nečekal jsem, že to dojde do stádia petice. Jsem zklamaný, ale zároveň věřím, že to tak mělo být,“ řekl Dominik Malý.



Vládu nad festivalem převzaly Jana Nájemníková, která na začátku března usedla do čela produkce, a Jana Radová. Ta už je od listopadu ve funkci předsedkyně správní rady.

„Přehlídka má už od založení v roce 1991 svoji filozofii, což napovídá, že tradice se vyvíjela čtvrt století před nástupem Dominika Malého, takže po jeho odchodu v ní budeme pokračovat,“ řekla Radová.

Nová producentka Jana Nájemníková se k odchodu Malého nechtěla vyjadřovat. „Nejdříve se chci seznámit s kolektivem a týmem lidí, kteří na festivalu spolupracují. Dalším krokem je seznámení s náplní práce, abych měla co nejdříve přehled. Letos odstartuje už osmadvacátý ročník na téma Pohádkové čarobejlí z Krkonoš a Podkrkonoší,“ uvedla Nájemníková.

Festival se uskuteční od 12. do 16. září. Nadační fond Jičín - město pohádky od města obdrží dotaci 200 tisíc korun.

„Cílem je přivést návštěvníky do centra. Festival tradičně nabídne program složený z hudebních a tanečních pořadů, tvůrčích činností nebo dílen. Dotace má být na program ve farské a zámecké zahradě,“ sdělil mluvčí radnice Jan Jireš.

Dominik Malý se nakonec rozhodl sám rezignovat. „Šlo o letité spory, již nebylo v mých silách s nimi do nekonečna bojovat,“ povzdychl si. Dodnes prý příliš nechápe, proč proti němu petice vznikla.

„Když jsem se ptal jejího autora, nedokázal mi odpovědět. Práce za námi vidět byla, většina z týmu byli nadšenci do projektu. Petice však všechny zklamala a většina se rovněž rozhodla rezignovat,“ zdůraznil Malý.

Poslední roky se návštěvnost festivalu zvyšovala. Za pět dní ho průměrně navštívilo 60 tisíc lidí.

„Přivést osobnosti jako Michal Hrůza, Michal Malátný nebo Jiří Macháček se jen tak nikomu nepodaří. Dařilo se nám získávat významné mediální partnery. Především v zájmu návštěvníků je nutné festival vyvíjet tak, jak se mění doba. Není možné dělat všechno jako před pětadvaceti lety,“ poznamenal Malý.

Přestože neodchází v dobrém, věří, že si festival i po změnách ve vedení udrží prestiž. „Přeji nové zástupkyni, aby se jí dařilo jako nám. Tato práce je skvělá a pro mne byla velmi naplňující. Jičín je pro mne srdeční záležitostí, jednou se vrátím,“ dodal.