Ukradený obraz patronky vydal po čtvrtstoletí sběratel, náhradu nežádal

„Posvěcené věci požívají ochranu,“ poznamenal biskup Baxant. Neznámí zloději obraz ukradli z nezabezpečeného kostela v noci na 31. ledna 1994.

Nad dílem Josefa Führicha se takzvaně zavřela voda a nikdo už nedoufal, že se jej někdy podaří vypátrat a vrátit do původního rámu. Jenže obraz zanesený do databází Interpolu se loni objevil na internetové aukci.

Po delším jednání českého státu s německou stranou se malbu podařilo získat.

„Dávno jsme přišli o naději, že se obraz najde. Před rokem nám ale tato zpráva přišla z ministerstva. Měl ho německý sběratel a chystal se jej prodat. Začala jednání o možnostech návratu, a to se podařilo,“ popsal farář Šimon Hamza.

Novoměstská farnost navíc obraz nemusela vykupovat. Návrat díla z první poloviny 19. století ji přišel na tisíc eur. V sumě jsou náklady na dopravu a to, co dal nynější sběratel do restaurování obrazu.

„Obraz ten pán získal v dobré víře. S návratem malby k nám souhlasil a nedělal žádné problémy. Předal jej jen za náklady, co dal na restauraci obrazu. Je to pro nás více než přijatelná suma. Báli jsme se, že to bude víc a budeme muset udělat sbírku. Nakonec nebyla potřeba, tisíc eur jsme měli k dispozici,“ doplnil Šimon Hamza.

„Spolupráce s ministerstvem kultury byla velmi rychlá a dobrá. Při identifikaci obrazu došlo hned k předání. Jsme za to vděční,“ uvedl Petr Taraba z novoměstské farnosti.

Oltářní obraz představuje patronku Kateřinu Alexandrijskou, jíž je kostel zasvěcen. I proto byl pro kostel tak důležitý. Farnost alespoň nechala vyrobit jako náhradu fotokopii stejného rozměru. Do stávajícího rámu v oltáři byla vložena 25. 11. 2006. „Obraz je pro nás opravdový poklad,“ poznamenal Šimon Hamza.

Většina úlovků skončila v Německu a Rakousku

Kostel má dnes elektronické zabezpečení napojené na policii. Zloděj by tak měl velmi ztíženou práci.

„Vždy mě trápilo, že jsou naše kostely kvůli zlodějům zavřené. Nejbolestnější je na tom, že byly vykrádány takovým způsobem, že většina úlovků z našich svatyní byla odvezena do Německa nebo do Rakouska. Tam jsou přitom kostely otevřené. Nikdo si tam ani nedovolí na ně s nekalými úmysly jen pohledět, natož pak na ně vztáhnout rukou,“ zmínil litoměřický biskup Jan Baxant.

„Mám ale dojem, že se situace mění a krádeží u nás ubývá. Někdo ironicky říká, že už není co ukrást. Já ale myslím, že se mění společensko kulturní a náboženské vnímání.“